5 raisons pour lesquelles Lady Gaga devrait tout gagner aux Oscars

On connaît bien sûr Lady Gaga comme chanteuse, mais on sait maintenant qu’elle est aussi une excellente actrice.

Après des mini rôles dans Machete et dans Sin City 2, c’est dans la série American Horror Story qu’on a vraiment découvert son talent d'actrice.

Lady Gaga avait même remporté un Golden Globes pour son rôle de La Comtesse.

Mais en 2019, elle marque l’histoire en étant la première personne nommée dans la catégorie Meilleure Actrice et Meilleure Chanson la même année pour A Star Is Born!

En 2017, Mary J. Blige avait fait un exploit semblable en étant nommée comme Meilleure Actrice de Soutien et pour la Meilleure Chanson pour le film Mudbound, mais malheureusement, elle n'avait rien remporté.

Voici donc 5 raisons pour lesquelles Lady Gaga doit absolument gagner les deux prix aux Oscars:

1. Elle est multitalentueuse

Elle a composé elle-même la chanson Shallow, en collaboration avec Mark Ronson, qui a aussi produit l’album Joanne.

2. Elle a déjà été nommée aux Oscars

Lady Gaga avait été nommée en 2016 pour la chanson Til It Happens To You qu’elle a composée pour le documentaire The Hunting Ground. Elle a perdu contre Sam Smith pour Writing on the Walls, la chanson thème du James Bond, Spectre.

3. Elle mérite de remporter tous les prix

Elle a déjà gagné plusieurs Grammys et Golden Globes, dont un pour Shallow plus tôt cette année, alors un (ou deux!) Oscars, ça compléterait bien sa collection!

4. Elle a perdu sa meilleure amie durant le tournage de A Star is Born

Si vous avez vu son documentaire Gaga: Five Foot Two, vous savez que son amie Sonja était très malade. Elle est malheureusement décédée durant le tournage de A Star is Born.

Lorsqu’elle a reçu l’appel que Sonja n’allait pas bien, Lady Gaga était en train de tourner la fameuse scène où elle chante en l’honneur de son mari Jackson. Bradley Cooper lui a bien sûr dit d’aller rejoindre son amie.

Lady Gaga n’a pas pu se rendre à temps pour lui dire au revoir et elle est tout de suite retournée sur le tournage.

L’émotion qu’on voit durant la scène est donc réelle.

5. Elle milite pour la santé mentale

Lady Gaga a une fondation qui s’appelle Born This Way, venant en aide aux gens qui souffrent de maladies mentales.

Elle a aussi déjà chanté aux Oscars, accompagnée sur scène de personnes qui ont survécu à des violences sexuelles.

A Star is Born est aussi un film qui parle de ce sujet tabou.

