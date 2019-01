900 000$ en retombées économiques pour Lévis

À l’affiche depuis hier à l’aréna André-Lacroix de l’arrondissement Lauzon, à Lévis, les organisateurs du 50e Tournoi National Atome Desjardins de Lévis, tiendront ce soir, dès 19 h 30 au même endroit, les cérémonies d’ouverture officielles.

Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation ; les députés François Paradis (Lévis), Steven Blaney (Bellechasse-Les Etchemins-Lévis), Samuel Poulin (Beauce-Sud) ; Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et René Bégin, président de la Caisse Desjardins de Lévis et président d’honneur du tournoi seront invités pour la mise au jeu protocolaire. Ces cérémonies seront suivies du match entre les Commandeurs 2 de Pointe-Lévy et les Wapitis de Charlesbourg en classe A. Le Tournoi génère plus de 900 000 $ en retombées économiques pour la Ville de Lévis. Visitez le site atome.qc.ca.

Près de 4 millions $

Le Collège François-de-Laval a tenu, le dimanche 16 décembre dernier, sa cérémonie de clôture des festivités entourant son 350e anniversaire de fondation. Les participants ont pu profiter d’une célébration eucharistique célébrée par le cardinal Lacroix, d’un brunch au Château Frontenac et d’un concert de musique mettant en vedette les élèves de l’harmonie senior du collège accompagnés de l’ensemble des cuivres de l’Orchestre symphonique de Québec. Ce fut également l’occasion de dévoiler la somme recueillie jusqu’à présent grâce à la campagne de financement du 350e, « Fiers du passé, tournés vers l’avenir », présidée par Clément Gignac, vice-président principal et économiste en chef, IA Groupe financier. Le montant amassé est de 3 729 059 $.

Numix

Steve Couture (photo), cofondateur de Frima, une entreprise de jeux vidéo dont il a assumé le rôle de PDG pendant plus de 13 ans, et coprésident de Go-Élan, le nouveau module de jeu interactif UGO, a accepté la présidence du jury du 10e Gala des Prix NUMIX, le concours d’excellence des contenus numériques du Québec, qui se tiendra le jeudi 9 mai (l’endroit est à déterminer). Les producteurs peuvent dès maintenant inscrire leurs réalisations, et ce jusqu’au 17 février 2019, dans l’une ou l’autre des six grandes catégories représentant les principaux champs d’activités de l’industrie. Deux nouveautés : production s’étant le plus illustrée à l’étranger et Production d’une personnalité numérique. Renseignements : www.numix.ca.

SHOWMAN

Yves Proteau et Jean Proteau (photo), coprésidents de APN inc., ont accepté la coprésidence d’honneur du spectacle-bénéfice de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy qui mettra en vedette, le 13 février, dès 20 h à la Salle Albert-Rousseau, l’humoriste Anthony Kavanagh avec son spectacle SHOWMAN – IL ÉTAIT UNE FOIS ANTHONY KAVANAGH. Les fonds amassés lors de cette soirée serviront à soutenir la mise en œuvre du programme de bourses de la Fondation et à financer des projets liés à la réussite scolaire. Billets réguliers en vente dès maintenant à sallealbertrousseau.com.

Anniversaires

Serge Savard (photo), défenseur (1966-83 : Canadiens - Jets). directeur-gérant du Canadien (1983-95) 73 ans... Annie Brocoli, animatrice et chanteuse québécoise, 48 ans.... Diane Lane, actrice américaine, 54 ans... Linda Blair, actrice américaine, (L’Exorciste) 60 ans... Michael Bossy, joueur de hockey (1977-87 : Islanders) et analyste à TVA Sports, 62 ans.

Disparus

Le 22 janvier 2018. Ursula K. Le Guin (photo), 88 ans, romancière américaine tenue comme l’une des plus importantes auteures de science-fiction... 2017. Yordano Ventura, 25 ans, lanceur droitier des Royals de Kansas City (LAB)... 2017. Andy Marté, 33 ans, ancien joueur du baseball majeur... 2017. Masaya Nakamura, 91 ans, japonais, l’un des pères de Pac-Man... 2015. René Jodoin, 94 ans, producteur, réalisateur et scénariste québécois (ONF)... 2014. Pierre Jalbert, 89 ans, acteur et skieur canadien et éditeur de musique lié au cinéma.... 2012. Joe Paterno, 85 ans, ancien entraîneur-chef de l’Université Penn State au football universitaire américain... 2011. Lois Smith, 81 ans, danseuse, membre fondatrice du Ballet national du Canada... 2008. Heath Ledger, 28 ans, acteur australien... 2000. Anne Hébert, 83 ans, poétesse, romancière et dramaturge... 1991. Robert Choquette, 85 ans, écrivain et ex-diplomate.