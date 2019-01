Arcade Fire et Safia Nolin appuient les activistes soutenant la tribu Wet’suwet’en

Le groupe montréalais et la chanteuse font partie des musiciens qui ont signé une pétition de soutien aux manifestants arrêtés alors qu’ils défendaient les terres indigènes en Colombie Britannique.

Les activistes protestaient en effet contre la construction d’un pipeline sur une terre appartenant à la tribu Wet’suwet’en.

« En tant que musiciens, nous savons reconnaître une campagne de presse quand nous en voyons une. Depuis 2015, le premier ministre Justin Trudeau fait la promotion d’un message de vérité et de réconciliation, tout en prétendant vouloir construire une vraie relation entre les nations, mais l’action de son gouvernement n’est pas alignée sur cette volonté. On ne crée pas de relations sérieuses avec une arme. Beaucoup d’entre nous ont grandi au Canada en tant qu’invités indésirables, on nous a menti sur l’histoire du Canada et les projets d’expansion des colons. Nous sommes en 2019 et nous refusons l’ignorance et prenons sérieusement la responsabilité que portent tous les Canadiens pour la vérité et le réconciliation. Nous voulons apprendre la violence coloniale du Canada », peut-on lire dans un communiqué.

Plus de 200 musiciens canadiens ont signé cette lettre ouverte . Parmi eux, on retrouve entre autres des membres des groupes Godspeed You! Black Emperor, The Sadies, Pup.

AFP