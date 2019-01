Au secours!

Est-ce que quelqu’un parmi vos lectrices pourrait venir à mon secours, car je n’en peux plus de souffrir ? Il y a dix ans, des médecins spécialistes m’ont diagnostiqué une vulvodynie (névralgie pudendale). Mais à ce jour, aucun d’eux n’a rien pu faire pour moi. J’ai des douleurs par intermittence sur tout le système urinaire ainsi que dans la région vaginale et anale. Comme une sensation de brûlure ou de démangeaison. J’ai essayé quelques méthodes de soulagement, comme les antidépresseurs et l’ostéopathie, mais ça n’a pas donné de très bons résultats. Est-ce que quelqu’un aurait une solution à me proposer ?

Désespérée

Je vous ferai part des suggestions si j’en reçois. Mais je vous souligne qu’au-delà des médicaments suggérés par votre médecin, des études ont démontré que la relaxation, la méditation et la thérapie cognitivo comportementale pouvaient aider à réduire la douleur et à mieux l’endurer.