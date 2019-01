Carey Price en forte hausse

Le brio de Carey Price depuis décembre a embelli ses statistiques au point qu’il a gagné 25 rangs dans notre classement informatisé, dont 15 dans les deux dernières semaines. Le voici maintenant au septième rang et il chauffe les meneurs.

Il s’agit du meilleur classement de la saison de Price, qui occupait le 32e rang le 3 décembre avec une tiède fiche de 8-8-4, 0,898 et 3,06. Son bulletin est plus intéressant aujourd’hui à 19-13-4, 0,914, 2,60. Ça n’efface pas son mois de novembre difficile, mais s’il poursuit sur sa lancée, il sera bientôt dans la course au trophée Vézina.

Price a même dépassé Marc-André Fleury au chapitre de l’efficacité (0,914 c. 0,911). Ce sera une lutte à suivre entre les deux. D’ailleurs depuis le début de janvier, Price présente de meilleures statistiques que Fleury, avec un dossier de 4-3-0, 0,951, 1,59 contre 5-2-0, 0,919, 2,16 pour Fleury.

Gibson tient le coup

Malgré les insuccès des Ducks d’Anaheim, leur gardien John Gibson domine notre classement pour la septième semaine d’affilée. Le talentueux Américain de 25 ans a joué dans 42 matchs et son taux d’efficacité de 0,921 est excellent en dépit du fait qu’il reçoive 34 tirs par partie.

Dans la séquence de 12 défaites d’affilée de siens, dont 11 à son dossier, Gibson a tout de même connu six matchs de qualité. Il a mis fin à cette séquence avec un jeu blanc de 3 à 0 et 37 arrêts, jeudi au Minnesota, et il est revenu en force dans une seconde victoire de 3 à 2 (29 arrêts), samedi au New Jersey.

« Je crois qu’on en avait assez de perdre et ce soir, on a décidé de jouer de la bonne façon », a-t-il déclaré après la victoire tant attendue au Minnesota. Il s’agissait de la pire séquence des Ducks dans l’histoire de la franchise.

Duel électrisant

À son retour au jeu, Frederik Andersen n’a gagné qu’un match sur trois la semaine dernière, mais quelle victoire ce fut : un gain de 4 à 2 sur la patinoire du Lightning dans lequel il a effectué 36 arrêts, dont plusieurs prodigieux. Le match a été spectaculaire au possible et on ne peut que souhaiter une série éliminatoire entre ces deux équipes.

L’acrobatique Andrei Vasilevskiy a effectué quelques gros arrêts à l’autre bout.

Andersen et Vasilevskiy sont tous deux impliqués dans la lutte pour l’obtention du trophée Vézina. Ils occupent respectivement les deuxième et troisième rangs de notre classement derrière Gibson. La première étoile de la semaine, Robin Lehner, des Islanders de New York, suit au quatrième rang.

Markstrom s’impose

Si Carey Price a fait un bond de sept rangs cette semaine, Jacob Markstrom, des Canucks de Vacouver, en a fait un de 11, passant du 22e au 11e rang. Le Suédois de 6 pi 6 po a été solide, n’accordant que cinq buts en trois matchs (2-0-1) sur 91 tirs. Il n’a échappé qu’un point, mercredi, dans une défaite de 3 à 2 en fusillade contre les Oilers. Depuis le 6 décembre, Markstrom a une fiche de 10 victoires, 3 défaites et 2 autres revers en prolongation, incluant une série de six victoires.

Demko répond bien

Parlant des Canucks, la troupe de Travis Green a reçu une performance fort encourageante du gardien recrue de 23 ans Thatcher Demko, vendredi face aux Sabres de Buffalo. À son premier départ de la saison et son deuxième dans la LNH, l’ancien gardien de Boston College a stoppé 36 tirs dans une victoire de 4 à 3 sur les Sabres de Buffalo. Choix de deuxième ronde des Canucks en 2014, le gardien originaire de San Diego est promis à un bel avenir.

RANG PRÉNOM NOM ÉQUIPE POINTS 1 John Gibson ANA 10413 2 Frederik Andersen TOR 10347 3 Andrei Vasilevskiy TBL 10337 4 Robin Lehner NYI 10320 5 Marc-Andre Fleury VEG 10305 6 Ben Bishop DAL 10286 7 Carey Price MTL 10276 8 Devan Dubnyk MIN 10254 9 Jimmy Howard DET 10252 10 Connor Hellebuyck WPG 10237 11 Jacob Markstrom VAN 10224 12 Jaroslav Halak BOS 10220 13 Casey DeSmith PIT 10219 14 Pekka Rinne NSH 10215 15 Henrik Lundqvist NYR 10214 16 Thomas Greiss NYI 10213 17 Tuukka Rask BOS 10204 18 David Rittich CGY 10200 19 Anton Khudobin DAL 10194 20 Craig Anderson OTT 10191 21 Braden Holtby WSH 10190 22 Carter Hutton BUF 10189 23 Darcy Kuemper ARI 10158 24 Semyon Varlamov COL 10141 25 Linus Ullmark BUF 10134 26 Matt Murray PIT 10132 27 Mikko Koskinen EDM 10131 28 Sergei Bobrovsky CBJ 10127 29 Martin Jones SJS 10085 30 Keith Kinkaid NJD 10076

Note sur le classement

Le classement informatisé des gardiens de but présenté par Le Journal utilise la même formule que celle préconisée par le magazine Goalies’World entre 1996 et 2011. Le nombre de matchs joués, le nombre de tirs, la moyenne d’efficacité, la moyenne de buts alloués, les victoires et les jeux blancs font partie de l’équation, chaque statistique ayant un poids différent. Ce classement peut être comparé à ­celui des marqueurs. Plus la saison avance, plus le classement se stabilise.