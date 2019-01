LABRIE, Dr Fernand



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 16 janvier 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé, entouré des siens, monsieur Fernand Labrie, époux de madame Nicole Cantin. Il demeurait à Québec.le jeudi 24 janvier 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h, le vendredi 25 janvier 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h.La famille sera présente à l'église à compter de 10h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Nicole Cantin, ses enfants : Claude (Katherine Grondin), Pierre (Josée Miville Deschênes), Feu Danielle (René Roy), Anne (Nicolas Bilodeau), Isabelle (Philippe Gaudreau); ses petits-enfants: Thomas (Silvia), Antoine (Isa-Marie), Maude, William, Florence, Victoria, Rachel, Olivier (Sarah-Maude), Charles, Sébastien, Camille, Emma, Charlotte, Raoul, Lou et Léon; son arrière-petite-fille Emma; ses soeurs et frères: Marcel (Bruna Boilard), Eugène (Claire Légaré), Cécile (Jules Goffinet), Robert (Nathalie Auclair), Jean; les membres de sa belle-famille Cantin: feu Henri (Lucille), André (Antoinette Vigneau), Gilles (Denise Paquet), Micheline, Jacques (Lisette Baillargeon), Simon (Susan Lamarche); ainsi que de nombreux neveux, nièces, ami(e)s et collègues de travail. La famille aimerait remercier l'équipe médicale et le personnel du CLSC Orléans (Beaupré), des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu-de-Québec et des soins intensifs coronariens de l'IUCPQ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Collège François-de-Laval, 6 Rue de la Vieille Université, Québec, QC G1R 5X8 (https://collegefdl.ca/fondation/). Merci.