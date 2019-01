CGI rapporte des milliards $ à la Caisse

Le meilleur placement à vie de la Caisse de dépôt et placement du Québec a été effectué le 31 mai 2012 lorsque Michael Sabia a annoncé un investissement de 1 milliard de dollars dans le Groupe CGI. Ce placement a permis à CGI de doubler sa taille en acquérant la société européenne Logica PLC, une entreprise de services en informatique, spécialisée dans le conseil, l’intégration de systèmes et l’externalisation.

Cet investissement de la Caisse dans CGI, notre fleuron en technologies de l’information, vaut à lui seul aujourd’hui 4 milliards $.

Eh oui ! la valeur de ce placement dans CGI s’est appréciée de 300 % en moins de sept années !

En retour de cet investissement de 1 milliard $ en mai 2012, la Caisse avait obtenu 46,7 millions d’actions de CGI, au prix de 21,41 $. L’action de CGI a touché en cours de séance hier son haut historique, à 87,40 $.

L’ENVOLÉE

Comment explique-t-on l’envolée de l’action de CGI ? Fondé en 1976 par Serge Godin et André Imbeau, le Groupe CGI a prouvé au fil des décennies que son modèle d’affaires, basé sur quelque 70 acquisitions, s’était avéré efficace et rentable.

Voici ce qu’en disait Michael Sabia, le 31 mai 2012 : « Avec une présence importante en Amérique, en Europe et en Asie, CGI est aujourd’hui extrêmement bien positionnée pour aider les entreprises de partout dans le monde à accroître leur productivité et optimiser leurs activités. Le modèle d’affaires de CGI repose sur l’efficience et l’efficacité des organisations. »

Force est de constater que Michael Sabia avait vu juste. Le volume d’affaires de l’entreprise a plus que doublé depuis 2011, passant de 4,38 milliards $ à 12 milliards $ cette année.

La rentabilité ? Le bénéfice net de CGI a littéralement explosé en triplant, pour atteindre possiblement 1,32 milliard $ d’ici la fin de la présente année financière.

PRISE DE PROFITS

Lorsque Michael Sabia est arrivé à la Caisse en 2009, l’institution détenait un bloc de 14,77 millions d’actions de CGI, pour une valeur au 31 décembre 2009 de 210 millions $ (14,24 $ l’action). À la fin de 2011, la Caisse avait augmenté sa position dans CGI à 21,4 millions d’actions, pour une valeur au marché de 411 millions $ (19,19 $ l’action).

Et avec son placement d’un milliard $ en mai 2012, la Caisse se retrouvait à la fin de cette année-là avec un bloc de 68,1 millions d’actions, soit 22,2 % des actions en circulation.

Depuis 2013, la Caisse a quand même décidé de profiter de la hausse progressive du titre de CGI pour passer à la caisse, liquidant ainsi quatre gros blocs d’actions (en 2013, 2016, 2017 et 2018), soit un total de 25,6 millions d’actions.

La vente de ces quatre blocs d’actions lui a rapporté jusqu’à présent un profit net d’au moins 900 millions $.

En date du 10 décembre 2018, la Caisse détenait encore un bloc de 42,6 millions d’actions, soit 15,36 % des actions de CGI en circulation.

Valeur de ce bloc de CGI à la fermeture de la Bourse, hier : 3,7 milliards $. Ce qui représente pour la Caisse un profit accumulé sur papier de 2,8 milliards $, juste avec ce bloc restant.