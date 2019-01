Chose faite

Cela fait près de deux ans que les cliniques Optométrie Charlesbourg et Zieuté optométristes joignent leurs efforts à la Fondation Mira dans le but d’amasser des fonds afin de parrainer un chien-guide dédié à un bénéficiaire de la région de Québec. À ce jour, 30 000 $ ont été amassés lors d’activités-bénéfice (tournois de golf, barrages routiers, dons) et la remise officielle se fera mercredi soir lors d’une activité sous la présidence d’honneur de l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec. Je vous en reparlerai.

Prix Fernand-Houle

L’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a profité de la tenue de son 75e congrès annuel tenu récemment à Québec pour remettre son prix Fernand-Houle créé en 2017, afin de rendre hommage aux entrepreneurs qui se sont démarqués par un parcours entrepreneurial inspirant, et pour honorer une réalisation ou une carrière impressionnante dans le domaine du génie civil et de la voirie. Le prix 2019 a été remis à Richard Gagné, qui a fait carrière pendant 40 ans (1974-2014) chez EBC Constructions, d’abord à titre de gérant de projet, puis comme VP construction, VP contrition génie civil et terrassement et VP conseils. Ce diplômé de l’Université Laval en génie civil a aussi été président du CA de l’ACRGTQ en 1994. Sur la photo, de gauche à droite : Marie-Claude Houle, présidente du CA de l’ACRGTQ, et Roger Arseneault, président sortant du CA de l’ACRGTQ, entourent Richard Gagné.

Bienvenue Guillaume

Imago, agence de communication située à Sainte-Marie en Beauce, compte depuis peu sur un nouvel employé. Il s’appelle Guillaume Gonçalves (photo), il est originaire de Lyon en France, il est arrivé avec sa femme et ses enfants le 1er novembre dernier et il s’est établi en Beauce. Ce programmeur avait vu, à l’âge de sept ans, un reportage sur le Québec, et depuis ce jour il rêvait de s’y installer. Il veut évidemment s’établir ici, faire une demande de résidence permanente et visiter le Québec. Il affirme aimer l’hiver, mais se dit quelque peu déstabilisé par les grands écarts de température dans une même journée. Ses collègues chez Imago l’ont rapidement rassuré que le meilleur est à venir... du moins dans quelques mois.

Premier jour de retraite

C’est un grand jour aujourd’hui pour Cécile Genest de Québec (Saint-Émile). Tout d’abord, Cécile célèbre aujourd’hui son 60e anniversaire de naissance, et, en plus, c’est sa première journée officielle à titre de retraitée de la fonction publique québécoise. Native de Val-d’Or et établie dans la région de Québec depuis 25 ans, Cécile a travaillé une quinzaine d’années pour la SAAQ, dans un premier temps, et plus récemment au ministère des Transports. Selon son conjoint Pierre, Cécile entend profiter de la vie et voir plus souvent sa petite-fille Éva, âgée d’un an, et son petit-fils qui verra le jour en février. Bonne fête et bonne retraite.

Anniversaires

Marie Morneau (photo), présidente de Marie Morneau Communication et consule honoraire de la République d’Islande à Québec... Joël Bouchard, entraîneur-chef du Rocket de Laval de la LAH, 45 ans... Mario Saint-Amand, comédien et chanteur, 51 ans... Mario Roberge, joueur de hockey (1990-95 – Canadiens), 55 ans... Jean-François Sauvé, joueur de hockey (1980-87 : Sabres, Nordiques), 59 ans... Princesse Caroline de Monaco, 62 ans.

Disparus

Le 23 janvier 2018. Lorraine Brunet Bergeron (photo), 93 ans, mère de Michel Bergeron (Nordiques - TVA Sports)... 2018. Hugh Masekela, 78 ans, trompettiste et véritable légende sud-africaine du jazz... 2010. Paul « Tizon » Bédard, 84 ans, connu pour sa contribution au développement du hockey mineur et junior à Beauport, 2007... Jean-Paul Canac-Marquis, 86 ans, ex-président de Canac-Marquis Grenier.