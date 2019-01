Des façons de faire à revoir dans les résidences pour aînés

PARIS – La mort de la mère de Gilles Duceppe, retrouvée gelée à l’extérieur de sa résidence pour aînée, est « d’une tristesse infinie », un drame qui « ne peut se reproduire », a insisté mardi le premier ministre du Québec François Legault.

Le chef de la CAQ a paru véritablement ébranlé par le décès de la mère de son ancien collègue, lorsque pressé de questions par les journalistes qui l’accompagnent en France pour sa première visite officielle.

Il a assuré que son gouvernement enquêterait sur les circonstances du drame et reverrait le fonctionnement des résidences pour aînés afin de « régler les problèmes ».

Hélène Rowley Hotte a été retrouvée morte d’hypothermie dimanche matin à l’extérieur de la résidence Lux Gouverneur, dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. La dame de 93 ans s’est retrouvée bloquée à l’extérieur, en raison d’une porte barrée, après le déclenchement d’une alarme.

La CAQ a fait savoir qu’elle réévaluera la certification des résidences pour aînés. « De nouvelles façons de faire » s’imposent, a affirmé M. Legault.

« Je l’ai dit souvent, je trouve ça gênant parfois comment on traite nos personnes âgées. Évidemment, on n’arrivera pas à corriger tout ça en quelques jours. Mais je peux vous assurer que la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, va travailler sans relâche pour s’assurer qu’on ait une nouvelle façon de faire, des vérifications pour s’assurer que ça n’arrive plus. »

On peut s’attendre à ce que des mesures pour mieux encadrer le traitement des personnes âgées apparaissent dès le premier budget de la Coalition avenir Québec, prévu en avril, a-t-il soutenu.

« On est en train de préparer le budget, les discussions sont commencées. Faites confiance à Marguerite Blais, elle a fait part de ses revendications au président du Conseil du Trésor Christian Dubé. »