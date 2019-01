«Écoutez votre musique préférée pendant les repas»: 9 perles tirées du nouveau Guide alimentaire canadien

Oubliez les assiettes divisées en portions avec votre beau (trop?) gros verre de lait. En 2019, on mange en adoptant de «saines habitudes» et on «soupe entre amis».

En effet, mardi, plusieurs Canadiens attendaient avec impatience la nouvelle version du Guide alimentaire canadien, qui n’avait pas changé depuis 2007, et plusieurs ont été surpris de découvrir une toute nouvelle approche.

Voici quelques perles tirées du Guide version 2019:

Dans la section «Habitudes alimentaires saines»:

«Utilisez ces conseils pour faire de l’eau votre boisson de choix: 1. buvez l’eau chaude ou froide» (Merci.)

«Si vous aimez les bulles dans votre boisson, essayez de l’eau gazéifiée.» (Brillant.)

«L’ambiance des repas peut contribuer à les rendre plus satisfaisants: faire jouer votre musique préférée en arrière-plan.» (Musique triste.)

«Souper avec: des colocataires, un voisin, des membres de la famille.» (En espérant que vous soyez bien entouré...)

«Lorsque vous prenez des repas en bonne compagnie, il est important de ne pas oublier de: prendre votre temps. Évitez de vous presser. Profitez du repas et de la dimension sociale du fait d’être ensemble.» (La dimension sociale du fait d'être ensemble?)

«Mettez de côté les distractions comme la télévision ou les appareils électroniques.» (Un guide anti-milléniaux.)

«Parlez aux personnes qui vous entourent et échangez sur vos vies.» (Guide alimentaire canadien > votre psychologue.)

Dans la section «choix alimentaires sains»:

«À l’épicerie, regardez sur toutes les tablettes. Certaines entreprises paient plus cher afin que leurs produits soient placés à la hauteur des yeux.» (N'oubliez pas une seule tablette.)

«Évitez de faire vos courses au dépanneur où les produits coûtent plus cher.» (Un guide anti-dépanneur?)