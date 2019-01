Après une activité en plein air ou juste pour prendre congé des températures glaciales, rien de plus réconfortant que de s’emmitoufler dans des vêtements chauds et douillets. Heureusement, les vêtements confortables ont la cote et vous pouvez facilement passer en mode « cocooning » sans sacrifier votre style.

Le mot d’ordre est chaleur ; optez pour des chandails de laine de mérinos, de cachemire ou encore des tissus synthétiques performants comme les laines polaires.

Conservez votre chaleur de la tête aux pieds grâce aux chapeaux et tuques que vous portez même à l’intérieur et assurez-vous d’avoir les pieds au chaud avec de gros bas dans les chaussures ou encore des pantoufles.

Pour ce qui est du confort, les matières douces comme les ouatés ou les laines polaires sont de bons choix et les tissus extensibles sont indispensables, même quand c’est le temps de choisir un denim.

Nous tenons à remercier L’Espace Pépin Maison et L’Amour du Pain, situé au 378, rue Saint-Paul Ouest à Montréal, de nous avoir accueillis pour notre session de photos.

Photo Ben Pelosse

TIGRE GÉANT : Chandail à motifs 25 $ sur une combinaison haut 12 $ et leggings 12 $

SAIL : Pour lui, laine polaire Mountain Hardwear 200 $, col roulé Kombi 40 $, pantalon 110 $, calotte Crown Cap 25 $, chaussures Helly Hansen 210 $

SAIL : Pour elle, tuque 35 $, chandail 190 $ et collant 120 $ en laine de mérinos Smartwool, jupe SWIX 85 $, pantoufles 50 $

LAURA : Pull noir et blanc 115 $, pantalon leggings 88 $, casquette 48 $

SPORTS EXPERTS : Pull de ski Newland 195 $, denim Lolë 150 $, chaussures Reebok 100 $

EMPIRE : Casquette Obey 35 $, molleton Levis 90 $, pantalon ouaté Vans 70 $, chaussures Vans 90 $

SPORTIUM : Chandail à capuchon rose 60 $ et pantalon ouaté 50 $ Under Armor, tuque 30 $

SPORTIUM : Chemise à carreaux Oakley 85 $, chandail Arc’teryx 160 $, pantalon RVCA 75 $

H&M : À gauche, tricot gris 45 $, denim 25 $, pantoufles de fausse fourrure 34,99 $

SPORTS EXPERTS : Au centre pour lui, col roulé en laine de mérinos 70 $ et veste en duvet 199 $ de Lolë, pantalon ouaté Oakley 95 $, chaussures New Balance 110 $

WALMART : À droite, tricot 30 $, collier 11 $, denim 20 $, bottillons 25 $

Tout trouver

On en parle

Édition limitée

Photo courtoisie

Misencil, la marque spécialisée en extensions de cils, dévoile sa nouvelle trousse exclusive signée Céline Dion. La trousse d’une valeur de 200 $ se vend 98 $ et contient le tout nouveau contour des yeux no 3, le mascara La Parisienne, icône de la marque, et enfin l’incontournable démaquillant yeux et visage.

Misencil.com

Nouveauté

Nouveau et bio

Photo courtoisie

Ce démaquillant bio enlève non seulement le maquillage, même waterproof, mais il est aussi conçu pour apaiser et protéger la peau délicate du contour de l’œil ainsi que les cils et les sourcils. Démaquillant pour les yeux Dr. Hauschka 23,99 $, dans les pharmacies et magasins de produits naturels

Achat de la semaine

Antidote à l’hiver

Photo courtoisie

Pour protéger votre peau lorsque le mercure descend sous zéro, Olay recommande ce nouvel hydratant 7 en 1. On nous dit qu’il faudrait 50 tasses de chou frisé pour équivaloir à la quantité de vitamine B3 que l’on retrouve dans une seule dose de ce produit. Hydratant 7 en 1 non parfumé avec FPS 15 Olay Total Effects 33,99 $