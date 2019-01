Fausses rumeurs

Au cours de notre entretien avec Egis Klimas, on a effleuré plusieurs sujets. Celui qui l’a fait sourire ? Le dossier concernant les Kazakhs Batyr Jukembayev et Ablaikhan Khussainov.

Il y a une dizaine de jours, un article provenant d’un site kazakh mentionnait que Jukembayev et Khussainov étaient sur le point de rejoindre la prestigieuse écurie de Klimas.

« J’ai entendu parler de ces rumeurs, a indiqué le Russe. Puis, j’ai reçu un message texte de leur gérant au Canada et il m’a demandé si c’était véridique. J’ai répondu que non, car je n’avais jamais entendu parler de cette information.

Au cours des dernières semaines, les noms de Jukembayev et Khussainov ont fait les manchettes. Jukembayev a eu un conflit avec son promoteur Camille Estephan au sujet du choix de son entraîneur, alors que Khussainov a été libéré de son contrat par Eye of the Tiger Management (EOTM).