Félix Auger-Aliassime en Coupe Davis

Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov seront les têtes d’affiche de l’équipe canadienne lors de l’affrontement de qualification de la Coupe Davis contre la Slovaquie, les 1er et 2 février prochain, à Bratislava.

Les deux jeunes hommes ont été sélectionnés par le capitaine et joueur de la formation canadienne, Frank Dancevic, mardi. Ils feront également équipe avec Peter Polansky alors que Milos Raonic sera absent.

Auger-Aliassime et Shapovalov ont respectivement 18 et 19 ans. Ils représentent le futur de tennis canadien et Dancevic mise sur leur désir de vaincre pour leur pays.

«Notre équipe sera jeune, mais nos joueurs sont motivés pour défendre les couleurs de leur pays et ont déjà hâte de sauter sur le terrain, a indiqué Dancevic dans un communiqué de Tennis Canada. Nous nous concentrerons sur notre préparation dans les prochains jours.»

Shapovalov, qui est 27e raquette mondiale, a déjà pris part à huit rencontres en Coupe Davis. Il a amassé cinq gains et subi trois revers. Pour sa part, Auger-Aliassime a été sélectionné une première fois sur l’équipe canadienne en septembre dernier, mais n’a pas encore vu d’action sur le terrain.

Sur la route et sur terre battue

En vertu de la nouvelle formule de la Coupe Davis, le Canada participera aux qualifications afin d’obtenir sa place pour les finales qui seront présentées en novembre 2019, à Madrid. L’étape préliminaire opposera alors 12 pays têtes de série contre 12 nations négligées, soit les gagnants accédant au tournoi par le biais des qualifications.

«Nous faisons partie du Groupe mondial depuis 2012, mais nous souhaitons démontrer que nous sommes un pays qui peut aspirer aux plus grands honneurs dans un proche avenir, a également noté Dancevic. Évidemment, la première étape importante est de se qualifier pour les finales disputées à Madrid et nous savons que la Slovaquie sera un défi de taille alors que nous évoluerons sur la route et sur la terre battue.»

Du côté de la Slovaquie, Martin Klizan, Filip Horansky, Nobert Gombos et Igor Zelenay devraient être envoyés dans la mêlée.