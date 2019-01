Jérémy Comte espère que sa nomination aux Oscars lui permette de continuer à vivre de sa passion

«C’est tellement surréel! "Fauve" est né d’un rêve récurrent que j’avais quand j’étais petit et durant cette même période, mon désir de faire du cinéma s’est enraciné. J’ai l’impression que tout vient de faire un full circle», s’est exclamé le réalisateur sherbrookois, qui a été diplômé de l’Université Concordia en cinéma en 2013.

Sans se douter que son court-métrage se rendrait jusqu’aux Oscars, M. Comte se souvient qu’il avait un «bon feeling» lorsque le tournage était terminé.

«Je suis profondément ému et fier de mon équipe qui a travaillé tellement fort ensemble pour en arriver jusque là. Rien de tout ça n’aurait été possible sans eux.», a dit avec fierté le cinéaste de 28 ans à propos de son court-métrage de 16 minutes.

Le tournage a été réalisé en juillet 2017 à Thetford Mines et raconte l’histoire de deux garçons qui tentent un jeu malsain. Félix Grenier et Alexandre Perreault sont les deux acteurs principaux. «Jamais je n’aurais imaginé me rendre aussi loin avec ce court-métrage et ça va au-delà de mes attentes», a dit le réalisateur.

Le Sherbrookois a eu l’idée de ce scénario alors qu’il se promenait sur les terres du chalet de son grand-père. «J’ai eu des souvenirs de mon enfance et j’ai voulu revenir là-dessus», a indiqué le jeune cinéaste.

Depuis sa sortie en janvier 2018, «Fauve» a été présenté dans 125 festivals un peu partout à travers le monde. Il y a un an, le court-métrage a reçu un Prix spécial du jury au prestigieux Festival de Sundance, en Utah.

Un autre projet en cour

«Fauve» est le deuxième court-métrage du réalisateur, qui est présentement à l’écriture de son premier long métrage.

«Les films permettent la création absolue et d’amener le public dans un autre monde», a dit en terminant le réalisateur qui s’intéresse au cinéma depuis qu’il a 11 ans.

La cérémonie des Oscars se déroulera le 24 février.