«J’espère que ça va m’ouvrir des portes» - Vincent Blanchard

QUÉBEC – Même si rien ne garantit qu’il obtiendra une bourse d’une formation de la NCAA, Vincent Blanchard est revenu emballé de sa participation à un camp de botteurs à Las Vegas sous la supervision du gourou Chris Sailer.

«J’espère que ça va m’ouvrir des portes, mais je suis très satisfait de mes résultats, peu importe si je reçois une offre ou non, a raconté le botteur du campus Notre-Dame-de-Foy à son retour au pays. Je suis content de ce que j’ai montré et tout s’est bien passé. Je suis le seul botteur qui s’est classé dans le top 12 tant chez les botteurs de précision que de dégagement. Il n’y a aucun botteur qui a fait les deux finales.»

Blanchard a pris le huitième rang pour les dégagements et la 12e place pour les placements.

«Je n’ai pas raté de placements, mais certains ont été plus précis que moi, a-t-il expliqué. Il y a avait des poteaux à l’intérieur des poteaux habituels. Tu obtenais deux points au lieu d’un si tu étais plus précis. En finale, ça se déroulait avec une élimination directe.»

Des fleurs

Sailier a écrit ce message sur les réseaux sociaux à l’intention des entraîneurs de la NCAA au terme de la fin de semaine: «Vincent Blanchard est de loin le meilleur botteur de précision et de dégagement disponible. Faites-lui une offre immédiatement si vous voulez obtenir un talent de la NFL qui peut faire les trois bottés.»

À son retour à Québec, Blanchard a été contacté par une école du Texas.

«C’était un JuCo (collège junior) et ça m’intéresse moins, a-t-il souligné. Je ne changerai pas ma vie pour un JuCo. Mon objectif est d’obtenir une place dans la NCAA.» Dans l’optique d’améliorer ses chances,

Blanchard pense prendre part à un autre camp en Arizona les 9 et 10 février.

«Il y a 80 % des chances que j’y aille, a-t-il indiqué. Il y a un camp pour les gars de mon âge et un autre qui est le camp d’évaluation de la NFL pour les spécialistes. Des gars de Sherbrooke (Mathieu Hébert, Maxime Latour et Pierre-Antoine D’Astous) seront présents, et ils m’ont invité.»

Plan B

Blanchard décidera d’ici une semaine de sa destination s’il demeure au Québec. Deux options sont sur la table.

«Ça va être Laval ou Montréal, a-t-il indiqué. Même quand je vais m’engager avec une équipe du Québec, je vais me garder une porte ouverte si jamais une opportunité se présente aux États-Unis.»