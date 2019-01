La Norvège a volé le titre de «plus grande statue d’orignal» au Canada et ça ne passe vraiment pas

Jusqu’à récemment, Mac the Moose, véritable emblème de la ville de Moose Jaw en Saskatchewan, pouvait se targuer d’être la plus grande statue d’un orignal au monde.

Mais voilà, sans qu’il ne le sache et qu’il ne puisse réagir, de cruels Norvégiens l’ont dépouillé de son titre en érigeant une statue 30 centimètres plus grande que lui.

En effet, Mac, qui mesure 32 pieds de hauteur, a détenu pendant plus de 30 ans la ceinture de champion du monde de la statue d’orignal la plus grande et a fait la fierté de son patelin et, par extension, d’une nation entière, le Canada!

Construit en 1984, il est fait d’acier et de trellis métallique.

Or, il appert qu’une sculptrice norvégienne nommée Linda Bakke a inauguré en 2015 une oeuvre représentant également un orignal, quelque part au milieu de nulle part sur la route nationale 3 de ce pays scandinave.

C’est à peu près à mi-chemin entre Oslo et Trondheim, à 50 kilomètres environ à vol d’oiseau de Lillehammer (où avaient été présentés les Jeux olympiques d’hiver en 1994), que se trouve Stor-Elgen, le nouveau détenteur de l’enviable titre de plus grande statue d’un orignal au monde.

Culminant à 33 pieds, Stor-Elgen est fabriqué en acier inoxydable poli miroir et, à l’origine, il constituait un projet inusité de sécurité routière.

Le ministère des routes norvégien avait suggéré un immense panneau en deux dimensions. L’artiste a plutôt répliqué en proposant un imposant mastodonte en trois dimensions.

«De la conception au dévoilement de l’oeuvre, cinq années se sont écoulées», a-t-elle déclaré dans une entrevue à CBC Saskatchewan .

Fierté saskatchewanaise

Fraser Tolmie est le maire de Moose Jaw depuis 2016.

Dans une entrevue donnée au New York Times dimanche dernier, il mentionnait:

«Nous le prenons personnel. Il y a de ces choses que vous ne devez pas faire aux Canadiens. Vous n’allégez pas notre bière. Vous ne nous dites pas de ne pas mettre de sirop d’érable sur nos crêpes. Et vous ne vous en prenez pas à Mac the Moose.»

Or, la Norvège s’en est pris à Mac the Moose.

La guerre est déclarée. Au figuré, du moins.

Les Saskatchewanais ne baisseront pas les bras et voudront certainement avoir le dessus dans cette histoire qui commence à captiver les médias internationaux, comme le Guardian.

Deux trentenaires particulièrement motivés se sont mobilisés et ont mis sur pied une campagne GoFundMe pour que Mac the Moose regagne son titre de plus grande statue d’orignal au monde.

Ils se sont fixés un objectif de 50 000$ et, deux jours plus tard, ils ont déjà accumulé 6600$.

Justin Reves, un des deux organisateurs de la campagne, a déclaré au New York Times: «Ils ont intentionnellement construit le leur 30 centimètres plus grand. Ils ont voulu nous envoyer un message, mais nous ne nous laisserons pas faire.»

De son côté, Linda Bakke, la sculptrice de Stor-Elgen, a jeté de l’huile sur le feu en indiquant que «c’est agréable de battre le Canada à quelque chose», avant de préciser qu’elle «restait neutre».

Bref, ce dossier chaud est fascinant et c’est pourquoi nous allons assurément faire un suivi dans les prochains jours.