L'image de la LHSAAAQ ternie: «c'est regrettable»

Le président de la Ligue de hockey senior AAA du Québec (LHSAAAQ), Michel Dorais, se désole de voir un coup salaud asséné par un joueur des Loups de La Tuque ternir l’image de son circuit.

Robby Petiquay a reçu une suspension de cinq ans, mardi, pour avoir asséné un coup de poing sournois au joueur du Métal Perreault de Donnacona Julien Gauthier, lors d’un match disputé vendredi dernier.

«C’est regrettable, surtout avec la saison qu’on connaît, a commenté Dorais en entrevue à l’émission "JiC", mardi. Tout va bien dans la ligue. Le calibre de hockey n’a jamais été aussi fort qu’en ce moment. Évidemment, de temps en temps, il y a quelques bagarres, mais le niveau de hockey est très relevé. Les assistances sont excellentes.»

«Ce geste-là est venu jeter un peu d’ombre sur tout ce qui s’est passé depuis le début de la saison», a-t-il regretté.

Petiquay aura 41 ans lorsqu’il aura purgé sa suspension. S'il souhaite réintégrer les rangs d'une équipe, il devra formuler une demande qui devra être acceptée de façon unanime par tous les gouverneurs de la ligue.

«Il ne faut pas ambitionner et partir de l’autre côté, a fait valoir Dorais. Il y a des choses qui se passent sur une patinoire avec des gars qui sont consentants et qui se battent à l’occasion. Il y a du bon hockey, mais on ne parle pas de ça par contre.»

La ministre Charest préoccupée

La ministre déléguée à l’Éducation et responsable du Loisir et du Sport, Isabelle Charest, s’inquiète de la place occupée par la violence dans le sport.

«C’est inacceptable, a-t-elle affirmé à propos du geste de Petiquay. C’est très préoccupant aussi. Je suis un peu préoccupée par la banalisation de la violence dans le sport. Les images qu’on voit dans le hockey aujourd’hui sont des images de grande violence et ce n’est assurément pas le message qu’on veut envoyer aux jeunes.»

Mme Charest a indiqué que le dossier était complexe, car la LHSAAAQ est une ligue privée qui n’est pas sous sa juridiction. Elle se renseignera toutefois sur l’étendue de ses pouvoirs et les démarches possibles par rapport à la situation.

«Je veux voir de quelle façon on peut faire avancer le sport en 2019. Il y a plein de sports professionnels ou de sports d’équipe où il n’y a pas de bagarres. Je ne comprends pas qu’on puisse tolérer des gestes comme celui-là en 2019 quand on connaît tous les impacts des commotions cérébrales et tout ce que ça peut occasionner pour les joueurs qui pratiquent le hockey.»