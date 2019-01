Metro veut se protéger d’une éventuelle offre d’achat hostile

L’épicier Metro entend se doter d’un régime de droits des actionnaires qui lui permettra de mieux se protéger contre une offre d’achat hostile.

Lors de l’assemblée annuelle de Metro, qui aura lieu le 29 janvier prochain à Montréal, le conseil d’administration proposera de voter en faveur de l’adoption d’un régime de droits des actionnaires.

Plusieurs fleurons de l’économie québécoise comme Metro, SNC-Lavalin, WSP, CAE et Dollarama sont toujours à risque de voir leur centre de décisions quitter vers l’étranger lors d’une offre publique d’achat (OPA).

Metro fait partie d’une courte liste de 13 entreprises québécoises inscrites à la Bourse (avec des revenus annuels de plus d’un milliard $) sans protection contre des offres hostiles.

« L’objectif est de disposer de davantage de temps si jamais une offre d’achat non sollicitée est présentée au conseil d’administration de Metro », a fait savoir hier la porte-parole de Metro, Marie-Claude Bacon.

Metro n’a pas d’actionnaire de contrôle. L’entreprise est détenue par de nombreux fonds institutionnels américains et canadiens comme Fidelity Management, Vanguard Group, Beutel, Goodman, TD Asset, RBC Global Asset, Jarislowsky Fraser et BMO Asset.

Du temps et des armes

Or, le Régime de droits proposé devrait ainsi permettre à tous les actionnaires et au conseil d’administration de Metro de disposer de suffisamment de temps (105 jours) pour examiner et évaluer toute offre publique d’achat non sollicitée, peut-on lire dans la récente circulaire de procuration et de sollicitations.

Un Régime de droits permettra également au conseil d’administration de Metro d’explorer et d’élaborer d’autres options afin d’augmenter la valeur par rapport à une telle offre d’achat tout en favorisant un traitement équitable des actionnaires.

Par exemple, les changements proposés pourraient éviter une offre d’achat non sollicitée dite « rampante » après avoir accumulé plus de 20 % des actions ordinaires en circulation selon différents scénarios.