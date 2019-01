Mike Hoffman n’en veut pas aux Sénateurs

Échangé par les Sénateurs d’Ottawa en pleine controverse, Mike Hoffman ne ressent pas de rancœur à l’endroit de l’équipe qui l’a repêché en cinquième ronde en 2009.

Dans une entrevue accordée au site web de la Ligue nationale de hockey (LNH), l’attaquant de 29 ans a accepté de revenir sur les circonstances qui ont mené à son départ d’Ottawa.

En juin dernier, la conjointe d’Erik Karlsson, Melinda, a demandé à la Cour de l’Ontario une ordonnance de protection contre la fiancée de Hoffman, Monika Caryk, alléguant qu’elle l’aurait harcelée et intimidée sur le web à de nombreuses reprises.

Hoffman et Caryk ont nié ces accusations, mais quelques jours plus tard, le joueur était échangé aux Sharks de San Jose, qui l’envoyaient à leur tour aux Panthers de la Floride.

Melinda Karlsson avait notamment avancé que Caryk avait souhaité la mort de l’enfant qu’elle portait. L’enfant était mort-né en mars.

En septembre, ce fut au tour de Karlsson d’être échangé aux Sharks.

«Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler dans la vie. Tu ne contrôles pas ce que disent les gens, a-t-il indiqué. Nous voulions être honnêtes. Nous avons parlé aux médias pour dire que nous n’avions rien à voir avec cela. Nous avons tenté de démêler l’affaire et d’aider. Nous voulions montrer que ce n’était pas nous et nous voulions donner un coup de main.»

De bons mots pour Dorion

Malgré ces événements, Hoffman n’en veut pas aux Sénateurs et au directeur général Pierre Dorion.

«Pierre Dorion a été très bon avec moi pendant que j’étais là-bas. Il a été très professionnel quand il m’a appris que j’étais échangé. Il n’y a pas de rancune», a-t-il affirmé.

De plus, Hoffman a quitté la capitale canadienne avec la conscience tranquille.

«Les gens ont parfois besoin d’une raison pour expliquer le départ d’un joueur, a-t-il indiqué. Si vous allez demander à n’importe qui dans ce vestiaire si j’étais un problème, vous trouverez la réponse. Je n’ai aucun regret relié à mon séjour Ottawa.»

À son meilleur

L’échange a d’ailleurs semblé relancer Hoffman. Avec 42 points, dont 23 buts, en 48 parties, il est en voie de connaître sa meilleure saison en carrière. Il est le troisième meilleur pointeur des Panthers, derrière Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov.

Il a aussi connu une séquence de 17 matchs avec au moins un point.

«Le soutien que j’ai eu ici est extraordinaire, a dit Hoffman. Tu as davantage confiance en toi quand [l’organisation] croit que tu peux te présenter ici et jouer à la hauteur de tes habiletés et ton potentiel.»

Les Panthers ont disputé leur dernier match avant la pause du match des étoiles lundi – une victoire de 6 à 2 contre les Sharks. Ils seront de nouveau en action le 1er février contre les Predators de Nashville.