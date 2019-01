Netflix s'excuse pour l'utilisation d'images de Lac-Mégantic, mais n'entend pas les retirer

Le géant américain Netflix a présenté ses excuses, mardi, pour avoir utilisé des images de la tragédie de Lac-Mégantic dans deux productions diffusées sur sa plateforme de diffusion de contenus numérique, mais n’entend pas les retirer.

«Netflix ne connaissait pas la source de ces images et comprend que plusieurs personnes aient ressenti de la frustration et de la tristesse en revoyant des images de cette tragédie. Nous regrettons sincèrement toute souffrance causée à la population de Lac-Mégantic et nous l’avons exprimé directement à la mairesse Julie Morin», écrit la directrice, politiques publiques, de Netflix, Corie Wright, dans une lettre adressée à la ministre de la Culture, Nathalie Roy.

L’entreprise ajoute toutefois : «L’utilisation d’images d’archives constitue une pratique courante et répandue dans l’industrie du cinéma et de la télévision. Par conséquent, des images d’archives sont fréquemment utilisées dans le contenu audiovisuel qui se retrouve sur Netflix et d’autres plateformes. L’étendue de cette utilisation ne nous permet pas d’apporter les changements que vous nous demandez sur des contenus existants».

Bird Box

Samedi dernier, Nathalie Roy avait dévoilé une lettre acheminée au PDG de Netflix, après que l’entreprise eut refusé de retirer des images tirées de la tragédie de Lac-Mégantic de sa production Bird Box.

La ministre lui faisait part de la «consternation du gouvernement du Québec» et lui demander de reconsidérer sa décision.

Nathalie Roy écrivait que les images de Lac-Mégantic insérées dans des productions disponibles sur Netflix «ne devraient jamais être destinées à une utilisation autre que pour des fins d’information ou de documentaire».

Dans un autre cas, la série Travelers, aussi disponible sur Netflix, a également eu recours à des images de la tragédie, mais la compagnie de production Peacock Alley Entertainment a depuis présenté ses excuses et dit qu’elle avait l’intention de les retirer.

«Nous prenons acte de la lettre de réponse envoyée par Netflix le 21 janvier. Nous saluons le fait que l’entreprise reconnaisse ses erreurs et qu’elle présente ses excuses aux victimes et à la population de Lac-Mégantic, a réagi la ministre Roy dans une déclaration écrite. Toutefois, nous déplorons que l’entreprise maintienne sa décision de ne pas retirer les images de cette tragédie du film Bird Box, alors qu’elle a déjà accepté de le faire pour l’une de ses séries, ce qui est incohérent à nos yeux.»

La tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic a fait 47 morts le 6 juillet 2013.

Voici la lettre envoyée à la ministre Roy par Netflix

Plus de détails suivront...