Pas de maternelle 4 ans à tous les coins de rue

Le gouvernement Legault lâche du lest : il n’implantera pas de maternelle 4 ans dans chaque école et évitera d’en installer près des garderies et des CPE.

« L’objectif du gouvernement est vraiment d’offrir la prématernelle 4 ans à tous les enfants du Québec. Je vais reformuler pour être très précis : c’est que la possibilité existe partout au Québec. Maintenant, on sait que ce n’est pas tous les parents qui vont décider d’envoyer leurs enfants dans une prématernelle 4 ans, donc il n’y en aura pas à tous les coins de rue », a confié à notre Bureau parlementaire le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

Depuis des mois, la faisabilité de la promesse de la CAQ d’élargir l’offre de maternelle 4 ans à tous les enfants de la province est mise en doute.

Ne pas nuire

Le ministre caquiste assure que les nouvelles classes seront installées de manière à ne pas nuire aux garderies et CPE existants.

« L’objectif, ce n’est pas de faire exprès pour ouvrir une prématernelle 4 ans en face d’un CPE, insiste-t-il. Si vous avez, à titre d’exemple, vingt écoles dans une municipalité. Si on a besoin d’ouvrir quatre prématernelles 4 ans, dans quelles écoles est-ce que ce serait plus efficace de le faire en considérant les services de garde à l’enfance qui existent déjà, en considérant les CPE et les garderies qui existent déjà aux alentours ? »

Mathieu Lacombe ne s’en cache pas, la dernière chose qu’il souhaite, c’est d’avoir à conjuguer avec des fermetures de garderies ou de CPE en raison d’une mauvaise planification du déploiement des classes de maternelle 4 ans.

Il assure toutefois que cette situation n’arrivera pas, puisqu’il travaille en étroite collaboration avec son collègue à l’Éducation, Jean-François Roberge.

Les CPE inquiets

La présidente de l’Association québécoise des CPE (AQCPE), Geneviève Delisle, craint que l’ouverture de classes de maternelle 4 ans ne « fragilise » des installations, notamment en région.

L’Association a d’ailleurs produit un document de comparaison entre les services offerts par un CPE et la maternelle 4 ans pour aider les parents dans leur réflexion.

On y précise notamment qu’un CPE offre 11 heures de service par jour aux parents, alors que la maternelle 4 ans n’en offre que 5. Le document stipule également qu’une éducatrice en CPE a dix enfants à sa charge, alors que l’enseignant d’une maternelle 4 ans s’occupe de 17 bambins.

« Considérant que les ratios sont plus élevés, est-ce qu’on pense que du point de vue de la qualité, c’est la meilleure manière d’accompagner les enfants ? » demande Mme Delisle.

Le ministre Mathieu Lacombe s’est bien gardé de critiquer cette initiative de l’AQCPE. Il signale toutefois qu’il est « inexact » d’évoquer un ratio de 1 pour 17 dans les futures classes de maternelles 4 ans. Comme c’est déjà le cas à l’heure actuelle, les enseignants pourront compter sur une éducatrice à mi-temps pour les épauler, a-t-il dit.