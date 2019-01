Popularité d’Uber : l’industrie du taxi crie à la «catastrophe»

Malgré les 22,5 M$ versés depuis deux ans par Uber au gouvernement, le projet pilote devant encadrer ses activités au Québec est une « catastrophe » pour l’industrie, dénonce Abdallah Homsy, du Regroupement des intermédiaires de taxi (RITQ).

La popularité grandissante d’Uber auprès des Québécois ne ment pas : le 1er novembre dernier, les redevances trimestrielles versées par le géant américain, qui sont en croissance constante, ont atteint une somme record de 3,5 M$.

Il s’agit d’un chèque trois fois plus généreux que celui de 1,1 M$ remis à l’État au début du projet pilote, le 1er novembre 2016. Si la tendance se maintient, le 1er février prochain, l’État devrait avoir empoché au total plus de 25 M$ en redevances.

mécontentement

Ces chiffres sont loin de réjouir le président de Taxi Coop Québec et porte-parole du RITQ, Abdallah Homsy.

Selon lui, cela prouve que le gouvernement a laissé place à une « déréglementation totale de l’industrie » du taxi, « par la porte d’en arrière ».

En 2016, le gouvernement disait accorder l’équivalent de 300 permis de taxi au géant américain. Or, avec des redevances qui varient environ entre 1 $ et 1,30 $ par course, « si on prend une moyenne de 1 $ par course, ça veut dire environ 3 millions de voyages par mois » qui seraient maintenant effectués par Uber au Québec, estime M. Homsy.

« Ça prend quoi, 10 000 véhicules pour faire ça ? », s’est-il avancé. Considérant qu’un permis de taxi coûte 140 000 $, « le gouvernement, il vient de donner à Uber un cadeau de plusieurs millions de dollars », croit M. Homsy.

Il presse donc le ministre des Transports, François Bonnardel, de veiller à ce que les services d’Uber soient réglementés au même titre que ceux du taxi.

Uber voit grand

Le projet pilote, qui a déjà été prolongé d’un an deux fois, arrive à échéance cet automne.

« Le projet pilote actuel est extrêmement limitatif dans notre capacité à opérer au Québec », a souligné le porte-parole d’Uber, Jean-Christophe de Le Rue, sans vouloir commenter au sujet des redevances.

Le cadre actuel empêche notamment le géant américain d’implanter au Québec le service « Uber Pool », qui permet de partager le prix d’une course sans se connaître.

Pendant la campagne électorale, la CAQ s’est aussi engagée à étendre les services d’Uber sur le territoire de Lévis. « Ça nous encourage », a indiqué à ce sujet M. de Le Rue.

-Avec la collaboration de Marie-Christine Trottier, Agence QMI

Redevances versées par Uber au gouvernement du Québec

1 er novembre 2016 1 100 000 $

1 100 000 $ 1 er février 2017 1 983 660 $

1 983 660 $ 1 er mai 2017 2 077 480 $

2 077 480 $ 1 er août 2017 2 326 801 $

2 326 801 $ 1 er novembre 2017 2 605 390 $

2 605 390 $ 1 er février 2018 2 705 050 $

2 705 050 $ 1 er mai 2018 2 893 597 $

2 893 597 $ 1 er août 2018 3 211 093 $

3 211 093 $ 1 er novembre 2018 3 545 010$

3 545 010$ Total 22 448 081 $

Source: ministère des Transports du Québec