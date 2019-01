Pourquoi les ecchymoses changent-elles de couleur?

Laissez-moi mettre mes lunettes de nerd désagréable: ce qu’on surnomme un «bleu» porte très mal son nom. Un «bleu» passe par (presque) toutes les couleurs de l’arc-en-ciel pour enfin disparaître, plusieurs jours après son apparition. Il ne reste bleu que quelques jours!

Alors on va arrêter d’appeler ça un «bleu» et nous allons l’appeler par son vrai nom: une ecchymose.

Oui.

Maintenant, revenons à la question de base: pourquoi une ecchymose change-t-elle de couleur?

C’est quoi, une ecchymose?

Une ecchymose est une blessure des plus communes. Pour faire simple, c’est un bobo sans rupture de la peau. Suite à un choc plus ou moins important, les capillaires (soit de tout petits vaisseaux sanguins qui nous traversent de bord en bord) se brisent et du sang s’échappe dans notre corps, proche de la peau. Le sang transparaît à travers la peau et voilà: une ecchymose.

Et pourquoi toutes ces couleurs?

Le sang est rouge (toujours en route vers ce prix Pulitzer!), et donc la première couleur d’une ecchymose est le rouge. Ce serait à ce moment qu’il faudrait mettre une poche glace sur l’ecchymose, pour limiter son étendue.

Le sang est rouge à cause de l’hémoglobine, une molécule qui transporte l’oxygène et qui contient du fer. Fer... oxygène... est-ce que ça vous dit quelque chose? Au contact de l’oxygène, le fer de l’hémoglobine s’oxyde et donne au sang cette couleur si profonde.

Après un moment, les capillaires se réparent, mais le sang reste répandu sous notre peau. Ce qui lui arrive détermine justement les différentes couleurs de l’ecchymose. Allons-y par étape.

Ça, ça va faire une ecchymose.

Lors des premiers jours, les globules blancs séparent l’hémoglobine en hème et en globine. Le taux d’oxygène baisse, ce qui donne l’aspect bleu-violacé si caractéristique des ecchymoses.

Après 5-10 jours, une ecchymose vire vert-jaune. C’est parce que les molécules d’hème sont dégradées par une enzyme, formant ainsi de la biliverdine, qui se trouve à être verte. La biliverdine est à son tour décomposée en bilirubine, qui est jaune. La bilirubine est par la suite envoyée vers le foie et elle est éliminée.

Mais il reste une couleur: le brun. En fait, le petit cachottier est là depuis presque le tout début. Alors que l’hémoglobine est séparée en hème et en globine, le fer des molécules d’hème devient de l’hémosidérine, qui est de couleur brune. Mais c’est seulement une fois les différentes étapes de la dégradation de l’hème terminées que l’hémosidérine devient apparente.

Le brun constitue la dernière couleur de l’ecchymose. En tout, une ecchymose peut mettre 2 semaines à disparaître, le temps d’être complètement absorbée par l’organisme.

Pour en savoir plus sur les couleurs d’ecchymose, vous pouvez regarder cette vidéo du Sci-Show et cet article de Medical News Today.

