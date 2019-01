Price mérite son salaire

Carey Price joue présentement comme le Carey Price des beaux jours. Il mérite son salaire et quand je dis ça, je ne le compare pas aux autres gardiens. Je le compare aux Sidney Crosby, Connor McDavid, Alex Ovechkin, Patrick Kane et compagnie.

Price est payé comme une super vedette et je m’attends à ce qu’il fasse la différence soir après soir, et c’est ce que nous voyons présentement. Les matchs qu’il perdait 3 à 2 en début de saison ou l’an dernier, il les gagne 2 à 1 ou 2 à 0. Il est redevenu un gardien intimidant.

Lorsque le compte est de 0 à 0 après deux périodes, comme ce fut le cas contre l’Avalanche du Colorado et que Price est dans sa zone, cela ajoute beaucoup de pression chez le gardien adverse et c’est ça, le vrai Price. C’est de lui que le Canadien a besoin. Il donne confiance aux siens.

Si l’attaque massive du Canadien pouvait seulement être passable, l’équipe ne se battrait pas pour une place en séries, mais serait en avant du peloton, sauf pour ce qui est du Lightning de Tampa Bay.

Price joue présentement son meilleur hockey depuis sa grosse saison en 2014-2015 ainsi que son début de saison 2015-2016 avant d’être blessé. Il reste juste à espérer qu’il ne perde pas son élan après la pause du match des étoiles, mais d’après moi, il va poursuivre en force.

On voit qu’il est bien dans sa peau. Il s’est amusé lors du concours d’habiletés, dimanche et il a même participé à la compétition des cibles. Il y a deux ans, il ne s’était pas présenté pour cet événement sympathique.

instincts retrouvés

Pourquoi Price joue-t-il si bien présentement ? J’ai quelques pistes, mais je ne suis pas assez proche de lui pour vraiment le savoir. Je vois d’abord un gardien qui a retrouvé ses instincts. Il est à l’aise devant son filet.

Parfois, il avait l’air d’un gardien qui essayait trop d’être parfait techniquement. Est-ce qu’il parlait trop avec son entraîneur ? Est-ce qu’il faisait trop de vidéo ? Je ne sais pas. Le hockey est un jeu et restera toujours un jeu, peu importe que tu joues dans une ligue de garage ou dans la Ligue nationale.

Est-ce que Price se mettait trop de pression ? C’est possible. Malgré son calme légendaire, il n’est pas différent des autres. Il peut ressentir la pression et répondre aux attentes d’un gros contrat comme le sien n’est pas évident. Ça peut prendre un certain temps pour apprendre à vivre avec ça.

Gérer la pression du contrat

Je le sais, car je suis passé par là. J’ai déjà été le joueur le mieux payé dans l’histoire du Canadien et ça m’a pris un an pour me sentir à l’aise dans cette nouvelle situation.

Lorsque tu ne performes pas, tu veux toujours t’en sortir, mais ce n’est pas toujours facile. Lorsque tu croises le propriétaire à l’aréna et que tu viens de te faire défoncer, plusieurs choses se passent dans ta tête. Tu te dis : « Ce gars-là me paie des millions et je ne lui en donne pas pour son argent. »

Tu veux que ça change, mais tu t’ajoutes de la pression et tu t’enlises. Et n’allez pas croire que les joueurs s’en foutent. C’est faux. Les athlètes des ligues majeures sont tous des compétiteurs et ceux qui ont reçu les plus gros contrats le sont probablement davantage que les autres.

Un peu plus d’un an après avoir signé son fameux contrat, Price est visiblement à l’aise et ça, ça vaut de l’or pour le Canadien et ses partisans.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Le match des étoiles

Nous sommes presque déjà rendus au week-end du match des étoiles et j’ai bien hâte de voir ça, J’aime la nouvelle formule, mais c’est juste dommage qu’aucun représentant du Canadien ne sera à San Jose puisque Carey Price a décliné l’offre. C’est la formule du vote populaire que j’aime moins. Ce ne sont pas toujours les joueurs les plus méritants qui sont sélectionnés. Une chose est certaine, ce week-end arrive à point. Ça permet aux joueurs de faire le vide avant le dernier tiers de la saison.

Lehner et les Islanders

Les Islanders de New York ne cessent de surprendre. Après la perte de John Tavares, personne ne les voyait dans le portrait des séries éliminatoires, mais l’arrivée de Barry Trotz derrière le banc a changé la donne. Plusieurs joueurs en profitent pour se mettre en valeur, dont le gardien Robin Lehner, qui est vraiment remarquable depuis quelque temps. Trotz a certainement savouré la victoire de 2 à 0 des siens à Washington, jeudi, contre son ancienne équipe. C’était une soirée fort spéciale.

La suspension de Price

Pour avoir refusé de participer aux matchs des étoiles, Carey Price sera suspendu pour le match du 2 février face aux Devils du New Jersey et il pourra reprendre son poste le lendemain contre les Oilers d’Edmonton. Antti Niemi aurait probablement joué un de ces deux matchs de toute façon. Par ailleurs, Niemi s’est très bien ressaisi depuis la défaite de 6 à 5 à Tampa Bay le 29 décembre. Il a sauvé son poste deux jours plus tard dans la victoire de 3 à 2 à

Dallas, et il a retrouvé confiance de l’équipe avec des 52 arrêts dans la victoire de 5 à 1 contre les Panthers.