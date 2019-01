Protégez-nous de SNC-Lavalin

Legault veut protéger SNC-Lavalin

« Legault veut protéger SNC-Lavalin », tel était le titre de l’article du journal Le Devoir du 14 décembre 2018. François Legault veut s’arranger pour que SNC-Lavalin ne soit pas acquise par des étrangers, notre « fleuron québécois de l’ingénierie » qu’il a dit. Moi je dirais plutôt un bougon à cravate dont il serait trop long d’énumérer les gestes douteux commis par notre « fleuron » et par leurs dirigeants depuis seulement les dix dernières années à tous les niveaux : municipal, national et international. Rien n’est à leur épreuve. Si la CAQ veut bien faire pour l’intérêt général des Québécois afin qu’ils puissent avoir plus d’argent dans leurs poches (objectif prioritaire de Legault), ce serait de nous protéger de toutes les manœuvres effectuées par cette firme qui est née et qui doit son développement aux généreux contrats d’Hydro-Québec, des gouvernements et des instruments collectifs que nos aimables élus leur ont donnés pour pas cher comme Les Arsenaux canadiens (armements), Énergie atomique, etc. Même que pour l’aider à récompenser dignement leurs actionnaires et leurs dirigeants, le gouvernement fédéral de Stephen Harper lui a consenti, en 2004, un contrat de plusieurs milliards, oui des milliards de dollars, pour que la firme d’ingénierie se lance dans le « sideline » de faire le ménage et l’entretien des immeubles détenus par l’État : « Un contrat d’entretien payant pour SNC-Lavalin » (Le Journal de Montréal, 23 novembre 2004). Et gracieuseté, une fois de plus du gouvernement fédéral conservateur, Stephen Harper a diminué fortement l’aide directe internationale aux pays pauvres pour plutôt leur faire construire quelques routes, ponts, centrales énergétiques, etc. par nos firmes canadiennes dont SNC-Lavalin fut un gros bénéficiaire.

Idem pour les libéraux du Québec

« SNC-Lavalin. Québec au secours du “fleuron” accusé au criminel » et « SNC-Lavalin accusée de fraude et de corruption. Il faut sauver la firme, dit Daoust » (feu, l’ex-ministre libéral de l’Économie) (Le Devoir, 20 février 2015 et 21 février 2015). Il faut supposément sauver ce « joyau », tout en lapidant nos services publics et en cédant à grands feux notre vrai trésor québécois qu’est Hydro-Québec par le biais de l’énergie éolienne, principalement accordée à des firmes étrangères comme la société étatique française Énergie de France (EDF) et par la vente de plusieurs de ses filiales. L’important est de sauvegarder le pactole des actionnaires privés. Protéger les instruments collectifs et leurs services publics de la mainmise étrangère c’est beaucoup moins important et même pas important. Garderies, écoles, hôpitaux publics à vendre à un bon prix. Philippe Couillard en sait quelque chose, lui qui a travaillé pour un fonds d’investissement détenant de nombreuses cliniques médicales.

Il faut arrêter de protéger les bougons à cravate avec des fonds publics

Dans mes prochains textes, je vais vous énumérer quelques-uns des gestes douteux commis par notre « joyau » et notre « fleuron » tant au local qu’à l’international. À cet effet, SNC-Lavalin devrait trôner dans le livre des records du « Guiness book ». Juste en fouillant dans mes vieux dossiers d’articles de journaux, j’en ai trouvé des vertes et des pas mûres. Vous allez voir. Avec des modèles économiques et moraux comme SNC-Lavalin et Bombardier, nos élus nous demandent de bomber le torse de fierté, de les admirer et de les soutenir financièrement avec beaucoup de fonds publics. Il me semble qu’il n’est pas difficile à comprendre qu’il serait mieux sur tous les plans d’investir ces milliards de dollars de l’argent des Québécois, dans leurs services publics et leurs instruments collectifs.

Et après, que SNC-Lavalin disparaisse ou s’en aille

Il faut arrêter d’écouter les épouvantails brandis par le patronat et leurs élus assiégés. SNC-Lavalin est une firme de service en génie. Si elle fait faillite ou est vendue à des étrangers, elle sera vite remplacée par d’autres firmes de génie d’ici qui ne nécessitent pas de gros investissements pour être créées, comme c’est le cas pour des bureaux de comptables, d’avocats et de relations publiques. SNC-Lavalin vit beaucoup grâce aux contrats gouvernementaux d’ici (municipal, provincial, fédéral, organismes publics) qui pourraient être accordés à d’autres firmes canadiennes.

Il est plus dommageable de vendre à l’étranger des entreprises québécoises comme Rona, Alcan, Les Rôtisseries St-Hubert, Provigo et surtout l’ex-firme pharmaceutique de propriété collective IAF-Biochem Pharma, cédée à des petits faiseux d’ici. Pour des firmes industrielles et commerciales comme Rona, St-Hubert, Provigo, Biochem Pharma, il n’y va pas seulement de la perte du siège social, mais de l’impact majeur qu’elles ont sur nos producteurs et entrepreneurs québécois grâce à leurs politiques d’achat privilégiant le local ou devraient l’être. Nos élus devraient tout faire pour que les dirigeants de SNC-Lavalin qui ont commis des gestes frauduleux aillent en prison. Aux États-Unis et ailleurs, les gouvernements sont moins tolérants face aux crimes commis, comme en Corée du Sud : « Corruption. Peine de prison de cinq ans pour l’héritier Samsung » (Le Devoir, 26 août 2017). Et Samsung, c’est pas mal plus gros et plus sérieux que SNC-Lavalin.