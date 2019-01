Québec : premier test du PLC

Les 25 et 26 janvier prochains, l’aile québécoise du Parti libéral du Canada tiendra son congrès dans la ville de Québec. À cette occasion de nombreux députés, militants, candidats et aspirants candidats seront réunis.

Un récent billet dans L’Actualité explique clairement combien le Québec est important dans la réélection du gouvernement de Justin Trudeau.

Le test Québec

Les observateurs seront nombreux à s’intéresser à ce congrès. Pas seulement parce que plusieurs élus y prendront part, mais surtout pour voir combien de militants y participeront et à quel point ceux-ci sembleront réaliser à combien leur rôle est crucial.

Au cours des dernières semaines, le premier ministre Trudeau a adouci son ton dans ses discussions avec le premier ministre Legault. Alors qu’il recevait un peu cavalièrement la demande de Québec d’instaurer une déclaration de revenu unique en mai dernier, Justin Trudeau s’engage maintenant à regarder le dossier de plus près.

L’élection du gouvernement de la CAQ, en octobre dernier, redessine radicalement la carte politique du Québec et Justin Trudeau ne peut ignorer cette nouvelle donne.

D’ailleurs, son adversaire conservateur, Andrew Sheer, ne ménage pas les efforts pour séduire les électeurs québécois. Même chose pour le chef du nouveau Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, qui trimballe un peu partout son discours libertarien de réduction du rôle de l’état et du fardeau fiscal pour plaire à celles et ceux qui ont été séduits par François Legault.

Un message fort

Pour envoyer un message aux Québécois, le cabinet Trudeau s’est réuni à Sherbrooke pour son caucus présessionnel. En ces choses, il n’y a pas de hasard, que des stratégies.

Il appartient maintenant aux militants québécois du PLC de démontrer leur confiance, leur motivation et leur enthousiasme à la veille des élections.

La victoire du Parti libéral de Justin Trudeau était loin d’être acquise à quelques mois des élections de 2015 et c’est avec cette réalité en tête que les militants doivent appréhender la campagne qui s’amorce.

Dans de nombreuses circonscriptions, les années de purgatoire du PLC ont mené à l’effritement de la base militante. Pour mener la prochaine campagne, il y a encore beaucoup à faire et la mobilisation n’est plus aussi facile qu’autrefois. Les électeurs sont courtisés de toutes parts, mais on sent clairement une désaffection des citoyens pour la cause politique. Cynisme ou désintérêt pur et simple, la question se pose.

La fin de semaine prochaine devrait permettre aux militants autant qu’au parti de savoir à qui s’en tenir. Si les corridors du Centre des congrès de Québec sont vides et silencieux, la campagne de Justin Trudeau sera longue et pénible.

Si, au contraire, les corridors bourdonnent de conversations et d’accolades franches, les militants repartiront galvanisés, le parti aura la certitude de pouvoir compter sur des bénévoles vigoureux et des coffres remplis tandis que les opposants politiques de Justin Trudeau devront ajuster leur plan pour livrer une solide bataille.