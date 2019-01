Quelles vedettes pour le Festival d’été?

À moins d’avoir une boule de cristal d’une redoutable efficacité, bien malin qui peut prédire les noms qui se retrouveront dans la programmation du Festival d’été. Aucun concert n’a encore été annoncé et l’organisation prévoit même repousser l’annonce vers la fin du mois de mars. En attendant le dévoilement de l’affiche 2019, voici quelques vedettes qui pourraient se produire sur les plaines d’Abraham en juillet.

Twenty One Pilots

Photo AFP

Le Bandito Tour du duo américain visitera plusieurs villes canadiennes en mai prochain. Une absente de taille : Québec. Est-ce que ça signifie que Twenty One Pilots aurait une entente avec le FEQ ?

Chose certaine, ils n’ont rien à l’agenda au mois de juillet, leur dernier concert en sol nord-américain étant prévu le 30 juin.

Ariana Grande

Chaque année, le FEQ attire un grand nom de la pop, et Ariana Grande apparaît comme la candidate parfaite. Surtout qu’on la verra à Coachella, ce qui veut dire qu’elle est ouverte à jouer en festival. Son horaire est le seul obstacle, puisqu’elle a des concerts dans quelques villes du Midwest américain pendant le FEQ. Pas simple, mais jouable.

Ozzy Osbourne

Photo d’archives, Agence QMI

En solo ou avec Black Sabbath, le prince des ténèbres a toujours échappé au FEQ. Or, l’année 2019 pourrait être la bonne. Au cœur de sa seconde tournée d’adieu, Osbourne montera sur scène au Summerfest de Milwaukee, le 4 juillet. Ce festival partage chaque année quelques têtes d’affiche avec le Festival d’été.

Queen avec Adam Lambert

La tournée Rhapsody débute le 10 juillet à Vancouver. Le film sur la vie de Freddy Mercury a connu un succès retentissant. Difficile d’imaginer mieux comme soirée nostalgie.

Cher

Celle-là semble hautement improbable, mais sait-on jamais. L’éternelle Cher chantera sur des scènes nord-américaines au printemps dans le cadre de la tournée Here We Go Again. La dernière date qui apparaît sur son calendrier est le 30 mai. Ensuite, plus rien jusqu’en septembre. À suivre !

Retour du country ?

Mis au rancart pour cause de foules insatisfaisantes, le country effectuera-t-il un retour sur les plaines d’Abraham en 2019 ? Si oui, deux grands noms du genre sont dans les parages en juillet. Luke Bryan a des concerts dans l’état de New York, et Eric Church est confirmé au Bluesfest d’Ottawa.

Hip-hop : À qui le tour ?

Après Kendrick Lamar et Future, un autre grand nom du hip-hop figurera sans doute sur l’affiche du FEQ. À moins de miser sur Post Malone, le Festival pourrait avoir l’option de se tourner vers une tête d’affiche féminine. Deux candidates se démarquent : Cardi B et Nicki Minaj.