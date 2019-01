Un commerçant de Saguenay passe une nuit dehors comme un itinérant

Seriez-vous prêt à délaisser votre confort pour une journée complète à l'extérieur par un froid comme celui d'aujourd'hui?

C'est le défi que se lance un homme d'affaires de Saguenay, Yves N'Tetu, qui veut ainsi attirer l'attention sur le problème de l'itinérance.

Il est sorti de son commerce de la rue du Havre dans le secteur de Chicoutimi mardi matin, par une température de -30 degrés, pour vivre dans la peau d'un sans-abri pendant 24 heures.

«J'ai des bas de rechange, une serviette, une couverture, une lampe de poche...», énumère-t-il en montrant le contenu de son sac à dos.

Le commerce qu'il a récemment acquis est situé entre la Maison d’accueil pour sans-abri et la Soupe populaire. De nombreux itinérants sollicitent la permission de se réchauffer.

«Au début, on hésitait beaucoup, avoue-t-il. On trouvait que ce n'était pas nécessairement bon pour la "business". Mais après, on s'est demandé ce qui passait en premier: l'entreprise ou la communauté?»

Le Congolais d'origine a donc eu l'idée d'emprunter la réalité d'un sans-abri, sans nourriture, sans d'eau, en se débrouillant pour ses besoins naturels.

«C'est sûr que je vais marcher beaucoup pour me réchauffer, mais je n’ai pas de plan de match, dit-il. Eux (les itinérants), ils n'ont jamais de plan de match. Je me suis entraîné pour améliorer mon métabolisme, j'ai pris beaucoup de vitamine C, mais en même temps, si je vois que j'ai un problème de santé, je vais faire le nécessaire...»

Il prévoit passer la nuit dans le portique de Desjardins, sur la rue Racine.

«Si je ne peux pas rester ici, alors j'essaierai de me trouver un autre endroit», a-t-il dit.

Yves N'Tetu espère que son geste éveillera la conscience des entreprises, pour qu'elles supportent financièrement la Maison d’accueil pour sans-abri et la Soupe populaire, par exemple.

«Si la présence des sans-abri gêne les opérations, il suffit de les aider pour qu'ils ne gênent plus!» a-t-il souligné

Il entreprend son expérience, alors que la Maison d’accueil pour sans-abri a dû composer avec un débordement ces derniers jours.

«On craint de ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes, a dit le directeur général de la Maison d’accueil pour sans-abri, Michel St-Gelais. Nous avons pu satisfaire tout le monde, malgré tout. Nous n'avons pas eu besoin des alternatives qui étaient disponibles.»

Yves N'tetu a côtoyé la misère humaine dans son pays d'origine. Le Saguenay lui offre une autre perspective.