Un Lévisien aux propos troublants arrêté pour harcèlement

Un Lévisien de 26 ans qui a menacé de donner des proches « en sacrifice » et qu’un médecin a récemment jugé comme étant à « risque très élevé de passage à l’acte » a été arrêté pour harcèlement criminel.

David Guillemette est accusé d’avoir harcelé une jeune femme de son entourage en décembre et en janvier.

La page Facebook de l’accusé contient d’innombrables propos délirants et troublants qui réfèrent souvent à Jésus et à Dieu, mais aussi aux armes.

« Jme comparerais à Richard Henry Bain », « Donnez y pas un gun s.v.p. », « Mode suicide et mode meurtre a off », « Cour de chasse et arme a feu en vue cette hiver » [sic], y lit-on, notamment.

Celui qui se surnomme « Guillu Minati » a même publié sur Facebook un rapport psychiatrique le concernant, daté du 12 décembre, dans lequel un médecin conclut qu’une garde en établissement serait nécessaire, puisqu’il présente un danger pour autrui en raison de son état mental.

Diagnostic de trouble psychotique

Guillemette, qui consomme cannabis, amphétamines et cocaïne, a reçu un diagnostic de trouble psychotique.

Selon ce rapport psychiatrique, l’homme aux idées « de nature mystique et religieuse », qui n’est plus en mesure de distinguer le bien et le mal, représentait au moment de l’examen en décembre un « risque de dangerosité élevé et de façon imminente ».

Le Lévisien, détenu depuis vendredi, doit revenir en cour mercredi pour son enquête sur remise en liberté.