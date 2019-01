Un tour du chapeau d’Alexander Ovechkin ne suffit pas aux Capitals

Un tour du chapeau d’Alexander Ovechkin n’a pas suffi pour que les Capitals mettent fin à leur séquence de revers. Tomas Hertl a lui aussi réussi un triplé, touchant la cible en prolongation, pour procurer une victoire de 7-6 aux Sharks de San Jose, mardi à Washington.

Le capitaine des champions en titre de la Coupe Stanley a réussi un 23e tour du chapeau en carrière. Il a ainsi pris seul le 14e rang de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec 643 filets, surpassant Dave Andreychuk.

En ajoutant une mention d’aide, «Ovi» s’est par ailleurs approché à un point de Sergei Fedorov, qui est le meilleur pointeur de l’histoire provenant de la Russie en vertu d’un total de 1179 points. Malgré tout, les Capitals ont subi une sixième défaite de suite.

Dans le clan victorieux, Hertl a signé un troisième triplé en carrière et un deuxième en moins d’une semaine. Il avait également touché la cible trois fois mercredi, face aux Penguins de Pittsburgh. Joe Pavelski (un but, trois aides), Logan Couture (un but, deux aides) et Evander Kane (deux buts) ont également contribué.

Malgré ce festival offensif, les deux gardiens partants ont disputé l’entièreté de la rencontre. Martin Jones a réalisé 33 arrêts, tandis que Braden Holtby a été mis à l’épreuve à 43 reprises devant la cage des Capitals.