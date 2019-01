La soirée des Oscars a beau en être rendue à sa 91e présentation, il y a encore de la place pour de l’inédit à la plus célèbre remise de prix de la planète. La preuve tient dans l’annonce des nominations, mardi matin. Deux premières notables et la large place faite aux productions étrangères témoignent du vent de renouveau qui semble souffler depuis que l’Académie, en réaction à la controverse #oscarssowhite, a invité des centaines d’artistes, dont plusieurs issus de groupes minoritaires, à joindre ses rangs. Voici ce qu’il faut retenir des nominations 2019.

Une première pour Black Panther...

Photo courtoisie, Marvel Studios

Source de mécontentement perpétuelle, et explication donnée pour les cotes d’écoute en déclin à la télé des Oscars, l’absence des héros de bande dessinée (comic book) dans la course au meilleur film est désormais chose du passé. L’honneur de briser la glace revient à Black Panther, un superhéros, noir de surcroît, sorti de l’univers de Marvel, et l’un des films les plus populaires de 2018.

... et pour Netflix

Honni par bien des cinéphiles et exploitants de salles de cinéma, le service de visionnement en ligne Netflix continue contre vents et marées de faire sa marque à Hollywood. Grâce au sublime Roma, le voilà pour la première fois dans la course à l’Oscar du meilleur film.

Photo courtoisie, Netflix

L’exploit de Roma

Le film Roma, du Mexicain Alfonso Cuarón, a des chances légitimes de l’emporter. Ce serait la première fois qu’un long métrage tourné dans une autre langue que l’anglais remporterait la statuette la plus convoitée. Avec dix citations, Roma égale le record que détenait depuis 2001 le film Crouching Tiger, Hidden Dragon, du Taiwanais Ang Lee, pour un long métrage en langue étrangère. C’est aussi le film le plus cité de l’édition 2019 à égalité avec La favorite.

Les favoris

Photo courtoisie, Universum Film

Selon les analystes hollywoodiens, aucun candidat ne part avec une longueur d’avance dans la course au meilleur film, même si Roma et The Favourite (La favorite) dominent les nominations. Par contre, on accorde à Christian Bale (Vice) le statut de favori pour l’Oscar du meilleur acteur. Idem pour Glenn Close (The Wife / L’épouse), dont on dit qu’elle devance Lady Gaga (A Star is Born/Une étoile est née) dans le cœur des votants.

Photo courtoisie, Twentieth Century Fox

Forte présence des films étrangers

Sous l’impulsion de Roma, les films étrangers font flèche de tout bois avec dix-huit nominations au total. Outre les dix citations de Roma, il importe de signaler les bonnes performances du film polonais Cold War (La guerre froide), qui a récolté trois nominations dont une surprise à son réalisateur Pawel Pawlikowski et du film allemand Never Look Away, en lice pour deux Oscars.

Photo courtoisie, Neue Visionen Filmverleih

Toujours pas d’animateur

À un mois de la grande soirée, les Oscars n’ont toujours pas d’animateur. Chassé pour cause de tweets homophobes, Kevin Hart n’a pas été remplacé. Et il pourrait bien ne pas l’être. Selon des médias américains, l’Académie songerait à une cérémonie sans animateur, ce qui constituerait une première en trente ans.

Principales nominations

Film

Black Panther

Opération Infiltration

Bohemian Rhapsody

La favorite

Le livre de Green

Roma

Une étoile est née

Vice

Réalisation

Spike Lee, Opération Infiltration

Pawel Pawlikowski, La guerre froide

Yorgos Lanthimos, La favorite

Alfonso Cuarón, Roma

Adam McKay, Vice

Acteur

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, Une étoile est née

Willem Dafoe, À la porte de l’éternité

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Le livre de Green

Actrice

Yalitza Aparicio, Roma

Glenn Close, L’épouse

Olivia Colman, La favorite

Lady Gaga, Une étoile est née

Melissa McCarthy, Pourras-tu me pardonner un jour ?

Acteur de soutien

Mahershala Ali, Le livre de Green

Adam Driver, Opération Infiltration

Sam Elliott, Une étoile est née

Richard E. Grant, Pourras-tu me pardonner un jour ?

Sam Rockwell, Vice

Actrice de soutien

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Regina King, Si Beale Street pouvait parler

Emma Stone, La favorite

Rachel Weisz, La favorite

