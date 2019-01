Une nouvelle approche payante pour Allard

Soucieux d’aider le plus possible son équipe du Rouge et Or de l’Université Laval en piste, le skieur Jean-Christophe Allard a pris le taureau par les cornes avant le début de saison en adoptant une nouvelle philosophie qui fonctionne à merveille jusqu’ici.

En enlevant les honneurs du slalom géant tenu au Mont-Sainte-Anne, samedi dernier, le natif de Drummondville récoltait sa deuxième victoire de la saison, consolidant sa place au sommet du classement individuel du RSÉQ après trois courses.

La constance, voilà selon lui ce qu’il lui manquait à ses deux premiers hivers sous les couleurs du Rouge et Or.

Sa nouvelle manière d’aborder les compétitions a cependant changé la donne. Pour le mieux.

« Je faisais, avant, des podiums et de bons résultats, mais j’avais des performances inconstantes. Soit j’avais de bonnes performances, soit je ne finissais même pas la course parce que je tombais, par exemple. Je voulais développer une certaine constance pour aider l’équipe à amasser des points, et ça aide pour la confiance », a raconté Allard.

Un skieur intense

Parmi les changements qu’il a apportés, il attaque désormais chacune de ses descentes avec des objectifs clairs et simples pour éviter de trop en faire. L’aspect mental est crucial en ski alpin, estime-t-il.

« Le ski alpin, c’est un sport qui se joue beaucoup dans la tête [...] À la base, quand je prends le départ, j’y mets toute l’intensité. Pour moi, c’est de moins en faire, c’est comme en faire plus. Je pars avec des objectifs de performances simples avec l’état d’esprit de suivre une exécution et un plan de match, ce qui allait me permettre de passer les moments plus difficiles.

« Souvent, je partais et je voulais tout arracher. Là, je ne pense pas aux résultats, ni à gagner. Ça me permet de mieux gérer tout ça en ciblant plus la chose que j’ai à faire et ça m’aide à régler cette inconstance », a reconnu l’étudiant en génie géomatique.

En route vers la Sibérie

Si Allard se plaît à skier avec le Rouge et Or en compagnie de « mes meilleurs amis de gars », une synergie qui aide l’ensemble des membres de l’équipe à se dépasser, selon lui, il s’apprête à vivre une expérience singulière au cours des prochaines semaines.

En mars, il s’envolera vers Krasnoïarsk, une ville de Sibérie située à plus de 4000 km de Moscou, pour participer aux Universiades d’hiver, l’équivalent des Jeux olympiques dans le sport universitaire.

Dépaysement à prévoir. « Je vais essayer de compétitioner à un autre niveau. »

3 Étoiles du Rouge et Or

1. Jean-Christophe Allard

Photo courtoisie

Ski alpin

Génie géomatique

Le skieur du Rouge et Or a signé une deuxième victoire en trois courses samedi au Mont-Sainte-Anne, lors de l’épreuve de slalom géant. Allard mène le classement individuel du RSEQ.

2. Magalie Poudrier

Photo courtoisie

Natation

Éducation au préscolaire et enseignement au primaire

La nageuse lavalloise a récolté trois médailles de bronze (200 m libre, 50m brasse et relais 4x100m libre) lors de la Coupe universitaire 4 présentée au PEPS samedi dernier. Poudrier a ainsi contribué au meilleur résultat de la saison des filles du Rouge et Or, soit une deuxième place.

3. Ambroise Petit

Photo courtoisie

Natation

Développement durable

La recrue n’a pas raté sa rentrée : à sa première compétition en carrière, le natif de Paris a remporté l’argent au 400 m quatre nages, en plus de contribuer largement à la spectaculaire victoire du relais 4x100m libre, confirmant ainsi la première place au cumulatif des hommes du Rouge et Or.

► Performances dignes de mention

Andrée-Anne Théberge

Ski de fond

Physiothérapie

La fondeuse du Rouge et Or a réalisé l’une de ses meilleures performances à vie le week-end dernier à Lennoxville, à l’occasion des essais canadiens en vue des prochains championnats du monde. Théberge a terminé au 5e rang de l’épreuve de 10 km classique, qui regroupait les meilleures athlètes au Canada.

Roxanne Fortin

Ski alpin

Architecture

La skieuse a contribué à la première victoire des filles du Rouge et Or au classement cumulatif d’une course depuis le 20 février 2016, en terminant 1re du slalom géant présenté samedi dernier au Mont-Saint-Anne.

Béatrice Guay

Badminton

Psychoéducation

Elle a battu pour la première fois de sa carrière Alyson Ruan des Carabins ce week-end lors de la dernière compétition par équipe de la saison. Ses quatre victoires en autant de matchs en simple ont permis au Rouge et Or de l’emporter et atteindre le premier rang au classement cumulatif de la saison.

Philippe Giguère

Badminton

D. Pharmacie

Tout comme sa coéquipière Béatrice Guay, Giguère a été parfait en quatre duels en simple, aidant les Lavallois à remporter la compétition par équipe présentée au PEPS et devancer les Carabins au premier rang du RSEQ.

-Avec la collaboration de Mathieu Tanguay

► À VENIR

BASKETBALL

Mercredi c. Concordia 18h (F) et 20h (M)

PEPS

VOLLEYBALL

Vendredi 18 h (F) et 19 h 30 (M) c. Mtl

Samedi 19 h (F) c. UQAM

PEPS

CHEERLEADING