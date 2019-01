[VIDÉO] Les 11 pires moments et gagnants de l'histoire des Oscars

Chaque année, lors de l’annonce des nominations aux Oscars, c'est le moment idéal pour se souvenir de nos joies et déceptions des années précédentes.

Cette année, ce sont les films Roma et The Favorite qui dominent avec 10 nominations chacun.

Plusieurs seront en accord avec les gagnants, alors que d’autres crieront au scandale puisque les Oscars ne sont définitivement pas à l’abri d’un scandale.

Avec 90 cérémonies à leur actif, plusieurs décisions ont été critiquées et plusieurs moments resteront gravés dans notre mémoire comme étant malaisants ou carrément choquants.

Voici donc 11 mauvaises décisions et moments étranges des Oscars:

11. Catégorie: La pire prononciation

Gagnant: John Travolta qui tente de dire Idina Menzel.

AFP

En 2014, Travolta était chargé de présenter la prestation de Let It Go du film Frozen, en nomination comme meilleure chanson originale.

La chanteuse, Idina Menzel, devait être très excitée et nerveuse de pouvoir performer devant des millions de téléspectateurs!

Travolta a malheureusement ruiné le moment en prononçant son nom de façon plus qu’étrange... Adele Dazeem!

10. Catégorie: Snobisme extrême

Gagant: The Dark Knight

Agence QMI

L’excellent film de superhéros, réalisé par Christopher Nolan, n’a pas reçu de nomination ni comme meilleur film ni pour meilleur réalisateur.

Cette année-là, c’est plutôt Slumdog Millionnaire qui a tout gagné. Un très bon film, mais avec le temps qui a passé, on sait maintenant l’importance et l’influence de The Dark Knight sur le cinéma moderne.

Au moins, 2019 a corrigé le tir en sélectionnant Black Panther dans plusieurs catégories!

9. Catégorie: Un peu trop d'enthousiasme

Gagnant: Adrian Brody qui embrasse Halle Berry

En 2003, quand l’acteur a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour Le Pianiste, il a eu l’étrange réflexe d’embrasser la présentatrice du prix, Halle Berry.

Faisant preuve d’un calme légendaire, l’actrice a accepté le baiser, bien que son expression faciale, suite au moment, prouve qu’elle n’était pas très à l’aise!

Elle a depuis avoué ne pas avoir apprécié le geste.

8. Catégorie: Film cute qui n’est clairement pas le meilleur

Gagnant: Shakespeare in Love

Ce film, qui a gagné l’Oscar le meilleur film en 1999, est une belle histoire d’amour, mais plusieurs croient fermement que c’est plutôt Saving Private Ryan qui aurait dû remporter le prix!

Le film de Steven Spielberg est considéré comme l’un des meilleurs films de guerre, alors que Shakespeare in Love est une comédie romantique qui sombre dans les clichés.

7. Catégorie: Numéro musical digne de secondaire en spectacle

Gagnant: Rob Lowe qui chante avec Blanche-Neige

Agence QMI

Durant les Oscars de 1989, alors que la carrière de Rob Lowe avait pris un coup, suite à la sortie d’un «sex tape» le mettant en vedette, l’acteur a tenté de faire un retour raté.

Dans un numéro qui semblait créé par des amateurs, Lowe a chanté avec Blanche-Neige.

Non seulement personne de la production n’avait pensé payer les droits à Disney pour l’utilisation du personnage, mais le public a lui aussi très mal réagi à la prestation. Malaise!

6. Catégorie: Pire animateur de toute la vie

Gagnant: James Franco.

Dans un essai raté de la part de l’Académie d’attirer un public plus jeune, c’est Anne Hathaway et Franco qui ont animé les Oscars en 2011 et ça ne s’est pas bien passé du tout.

L’un s’en foutait visiblement (ou était trop gelé pour comprendre ce qui se passait) et l’autre était beaucoup trop excitée. On vous laisse deviner lequel est lequel.

5. Catégorie: Un oubli impardonnable

Gagnant: Le Shining

Aujourd’hui c'est un film culte, mais on oublie qu’au moment de sa sortie en 1980, les critiques étaient plutôt mauvaises.

Le film a non seulement remporté plusieurs nominations aux «Razzies», les prix pour les pires films de l’année, mais n’a aussi eu AUCUNE nomination aux Oscars.

C’est un autre exemple du fait que seul le temps peut vraiment déterminer de l’impact d’un film ou bien que les Oscars font preuve de snobisme contre les films d’horreur.

4. Catégorie: Il faut toujours faire ses recherches!

Gagnant: Sam Smith qui pense qu’il est le premier homme homosexuel a gagné un Oscar.

AFP

En 2016, le chanteur Sam Smith a remporté le prix de la meilleure chanson originale pour Writting on the Wall, le thème de Spectre.

Durant son discours de remerciement, il a mentionné qu’il croyait être le premier homme ouvertement homosexuel à remporter un Oscar...

Il aurait dû faire des recherches avant parce que Dustin Lance Black (Meilleur scénario original pour Milk en 2009), Graham Moore (Meilleur scénario adapté pour Le Jeu de L’Imitation en 2015) et Sir Elton John (Meilleure chanson originale pour Can You Feel the Love Tonight dans Le Roi Lion en 1994), pour n’en mentionner que quelques-uns, diraient le contraire.

3. Catégorie: Avoir tout faux

Gagnant: Les Oscars de 1941

Toronto Sun Files

En 1941, deux films très importants sont sortis. Premièrement, Le Faucon Maltais, le film classique noir avec Humphrey Bogart, qui a une note parfaite de 100% sur Rotten Tomatoes.

Ensuite, Citizen Kane, le meilleur film jamais fait selon plusieurs experts et celui qui a révolutionné la façon de raconter des histoires en commençant par la fin.

Mais celui qui a remporté la statuette dorée est Qu'elle était verte ma vallée... Quelle erreur!

2. Catégorie: Ça fait encore mal

Gagnant: Crash qui gagne au lieu de Brokeback Mountain en 2005.

Crash est un film semi raciste qui a très rapidement sombré dans l’oubli, alors que Brokeback Mountain est révolutionnaire, magnifique et nous a donné deux performances magiques par Jake Gyllenhaal et Heath Ledger.

C’est injuste!

1. Catégorie: On se demande encore si c’était prévu

Gagnant: La La Land... oups, non, Moonlight!

AFP

Personne n’est resté de glace face à cette horrible erreur.

En 2017, les présentateurs Faye Dunaway et Warren Beatty ont annoncé que La La Land avait remporté le prix tant convoité du Meilleur film et pendant que le producteur acceptait le prix, on lui a glissé à l’oreille qu’il y avait eu une erreur en lui mentionnant que c'était Moonlight le véritable récipiendaire.

La faute semble avoir été commise par ceux en charge des enveloppes puisque Warren Beatty avait reçu celle de la catégorie Meilleure Actrice.

Il a donc vu «Emma Stone pour La La Land» et, dans la confusion du moment, a annoncé le film. L’erreur est humaine, mais pauvre équipe de La La Land, tu parles d’une fausse joie!

Voici la liste complète des nominations pour les Oscars 2019.