Comparution pour le viol allégué: Gilbert Rozon brille par son absence

Le magnat de l’humour Gilbert Rozon brillait par son absence ce matin, alors que se déroulait sa toute première comparution pour le viol allégué d’une femme en 1979.

Rozon, 64 ans, n’a pas bravé le froid polaire qui frappe la métropole pour se présenter au palais de justice de Montréal. À la place, il a dépêché une avocate afin de le représenter, tel qu’il lui est permis de le faire à ce stade-ci des procédures.

«C’était son droit», a expliqué le procureur de la Couronne Bruno Ménard.

Dans une salle bondée où défilaient les dossiers, celui de Rozon a finalement été appelé. L’audience n’a duré que quelques instants, le temps de reporter le dossier au 8 mars prochain. Le hasard veut qu’il s’agisse de la Journée internationale des femmes. Cette journée met en avant le droit des femmes et la condition féminine.

«La divulgation de la preuve a été faite», a déclaré le procureur.

À ce stade-ci des procédures, aucun plaidoyer n’a été enregistré, ce qui permet encore à Rozon de choisir un procès soit devant un juge de la Cour du Québec, soit devant jury en Cour supérieure.

L’avocat de Rozon, Me Pierre Poupart, est connu pour être un des meilleurs criminalistes au pays. C’est lui qui représentait Rozon dans les années 90 quand ce dernier avait obtenu l’absolution après avoir plaidé coupable d’agression sexuelle sur une jeune femme de 19 ans au Manoir Manoir Rouville-Campbell, à Mont-Saint-Hilaire.

Me Poupart n’était pas présent lui non plus, étant représenté par une collègue. Cette dernière n’a pas souhaité commenter le dossier.

Le mois dernier, la Couronne a déposé deux accusations contre l’ancien magnat de l’humour, pour des faits qui se seraient produits en 1979 à Saint-Sauveur. L’identité de la plaignante ne peut être divulguée.

Selon les lois de l’époque, le fondateur de Juste pour rire risque la prison à vie s’il est déclaré coupable, mais il n’y a pas de minimum.

Notons que des 14 plaintes d’inconduite sexuelle déposées contre Rozon, il s’agit de la seule qui a été retenue par le Directeur des poursuites criminelles et pénales. Cette femme ne faisait pas partie du collectif Les Courageuses lorsque celles-ci ont intenté une action collective de plus de 10 M$ contre Rozon. Dans ce dossier, Rozon a porté la cause en appel, qui devrait être entendu d’ici les prochains moins.