Voici les cinq Grands Québécois 2019

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) a présenté mardi les cinq Grands Québécois 2019 qui seront intronisés à l’Académie des Grands Québécois le 12 avril prochain.

Les cinq personnes sont Christiane Germain et Jean-Yves Germain, coprésidents de Groupe Germain Hôtels, dans le domaine économique, Roland Lepage, homme de lettres, de théâtre et de télévision, dans le domaine culturel, Louise Provencher, chirurgienne-oncologue au Centre des maladies du sein du CHU de Québec-Université Laval pour son apport dans le domaine de la santé et Michel Verreault, président du conseil d’administration pour la Fondation Cervo, dans le domaine social.

Depuis 1989, 111 personnes ont été honorées par l’Académie des Grands Québécois. Le 31e Gala des Grands Québécois se déroulera le 12 avril au Manège militaire de Québec.