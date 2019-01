ALAIN, Louise



Nous avons le regret d'annoncer le décès de dame Louise Alain, survenu à Québec le 3 janvier 2019. Elle était la fille de feu Gabrielle Alarie et de feu Alexandre Alain. Les membres de sa famille, les intervenants et les bénévoles des Petits frères se réuniront pour lui rendre hommagedès 14h à laOutre les gens qui l'ont accompagnée jusqu'à la fin, elle laisse dans le deuil ses sœurs Raymonde et Micheline. Elle est allée rejoindre ses enfants ainsi que ses frères décédés avant elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour Les petits frères, 168, rue Chabot, Québec, QC G1M 1K5. Téléphone : 418 683-5533. https://www.petitsfreres.ca/donner/