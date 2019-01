24h dans la peau d’un sans-abri, un défi difficile

Un homme d’affaires du Saguenay qui s’était donné le défi de passer 24 heures dans la peau d’un sans-abri, incluant une nuit à l’extérieur, a finalement dû capituler.

Yves N’Tetu, originaire du Congo, en Afrique, a côtoyé la misère dans le pays où il est né, mais il a eu l’idée de venir la vivre ici, par grand froid, dans l’espoir de sensibiliser les citoyens et entrepreneurs à la cause des sans-abri.

Il a finalement dû réclamer l’aide de la Maison d’accueil des sans-abri, devenant ainsi le 23e bénéficiaire à profiter des services de l’organisme, dans la nuit de mardi à mercredi.

Après 16 heures d’errance, il s’est déshydraté, lui qui a dû marcher de façon constante afin de conserver sa chaleur. Quand est venu le temps de dormir, l’homme s’est réfugié dans le portique de la banque RBC, puis celle de la Caisse Desjardins, à Chicoutimi.

«J’ai essayé de dormir, mais tout le froid s’est transformé en humidité, donc inconfort, déshydratation, maux de tête intenses, alors je me suis dit qu’il ne fallait pas que je mette ma santé en péril. L’orgueil de ne pas réussir le défi s’est transformé», a raconté M. N’Tetu.

Une nuit sur le divan

Il s’est donc rendu au refuge pour personnes itinérantes et, comme il n’y avait plus de place, on lui a offert le divan. «L’homme qui m’a accueilli n’avait pas vu la couverture médiatique, il m’a donné beaucoup d’eau, un petit sandwich également et j’ai dormi sur le divan, avec les autres bénéficiaires», a-t-il poursuivi.

Par chance, dit-il, il n’y avait pas 30 personnes. Si ça avait été le cas, «on aurait été en débordement et je me demande ce qui se serait passé».

Dédain

Ce qu’il retient de son expérience, entre autres choses? Les minutes qui semblaient s’étirer... Il se faisait un horaire à suivre, identifiait des endroits où il devait aller, «mais en réalité, il n’y avait pas de plan de match! J’errais, j’essayais de trouver des places... Le temps était extrêmement long», a remarqué le Saguenéen.

Mais par-dessus tout, c’est le regard posé sur lui qu’il a trouvé pénible, un regard qu’il sentait souvent rempli de dédain.

Yves N’Tetu a fait don de son manteau et ses mitaines à la maison d’accueil. Il compte également aménager un espace pour les sans-abri dans son entreprise, le garage Lavage et boyaux Saguenay, pour offrir une alternative en cas de débordement du refuge.