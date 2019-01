GENDRON Bertrand



Frère maristeÀ l'infirmerie de la Résidence Mont Champagnat à Château-Richer, le 19 janvier 2019 est décédé Frère Bertrand Gendron (en religion Noël-Bertrand) à l’âge de 90 ans et 8 mois, dont 71 ans de vie religieuse. Il est né le 2 mai 1928 à Val-Brillant du mariage de feu Rosario Gendron et de feu Aurore Caron. Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa communauté, quelques neveux, une nièce et des amis. Frère Bertrand a été un professeur innovateur, particulièrement en français pour l’éducation des adultes. Il a été un artiste décorateur qui investissait ce qu’il faut pour créer du beau. Il s’est impliqué activement dans la liturgie. Il a été un polémiste aguerri pour défendre les droits des employés en s’engageant activement dans le mouvement syndical. Il a été un défenseur des droits des détenus en milieu carcéral s’engageant au Centre de Justice Réparatrice. Il a été un bénévole très impliqué à la Maison Marie-Frédéric à Québec pour l’aide aux jeunes en réinsertion sociale. En somme, le frère Bertrand a été un combattant acharné et dévoué avec un caractère fort. Avec lui, il n’y avait pas d’heures ni de distance qui l’empêchait de mener à terme ses projets. On peut résumer sa vie en quatre étapes. L’enseignement régulier pendant une vingtaine d’années dans différents milieux, dont Montmorency, La-Malbaie et Vanier. Ensuite, l’enseignement aux adultes et conseiller pédagogique en Beauce pendant une trentaine d’années. Suivra la période de vie en préretraite à Notre-Dame-de-Pitié et à la Résidence Saint-Patrick. En fin de vie, ce travailleur acharné, non sans quelques luttes intérieures, s’est vu dans l’obligation d’entrer à l’Infirmerie de la Province où il rendit l’âme dans la paix.Son corps sera exposé au même endroit à compter de 10 h où la communauté et la famille recevront les condoléances. Il sera inhumé le même jour dans le lot de la communauté des Frères Maristes au Cimetière Saint-Charles à Québec.