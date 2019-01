LAGUEUX, Florence Dumas



Au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 19 janvier 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Florence Dumas, épouse de feu monsieur Marcel Lagueux, fille de feu madame Marie Turgeon et de feu monsieur Hector Dumas. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Paul-André, Reynald, Roger (Françoise Lachance) et France (Alain Richer); ses petits-enfants: Christian Lagueux (Marie-Christine Veilleux), Olivier Lagueux (Sue-Ann de Carufel) et Myriam Dumont; ses arrière-petits-enfants: Raphaël, Maïa, Camille et Elizabeth. Elle laisse également dans le deuil ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Lilianne (feu Robert Samson), feu Raymond (Jeannine Fecteau), Rolande (Edmond Mercier), feu Roger, feu Roland, Murielle (Jean-Marc Labrie), Armande (feu Jean-Marie Tremblay), Jean-Marc (Claire Laflamme), Jean-Guy (Clémence Guay) et André (Lise Carrier); les familles des beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lagueux: feu Émile, feu Albert, feu Monette, feu Angéline et feu Pauline; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire exprimer un remerciement sincère à tout le personnel du CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, particulièrement aux préposées aux bénéficiaires, aux infirmières auxiliaires et aux infirmières, de même qu'au docteur Roy, pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://www.fhdl.ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera auà compter de 9h.L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie, à une date ultérieure.