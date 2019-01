DUROCHER

Marie-Thérèse Deschênes



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 16 janvier 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Marie-Thérèse Deschênes, épouse de feu monsieur Justin Durocher, fille de feu Adélard Deschênes et de feu Adélia Saindon. Elle demeurait à Québec.suivi de la mise en niche à la Souvenance. La famille vous accueillera à l'église à compter de 13 h. Elle laisse dans le deuil son fils Claude (Linda Carrier); ses belles-sœurs: Madeleine Durocher et Soeur Thérèse Durocher; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, St-François d'Assise, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5 , Tél. : 418-525-4385. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.