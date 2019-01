Anick Lemay sera de retour en septembre

Anick Lemay reviendra dans le téléroman L’Échappée à l’automne 2019. L’auteure Michelle Allen a confirmé que le personnage de Noémie Francœur sera de retour à Sainte-Alice-de-Rimouski, après un séjour d’un an à l’étranger.

La comédienne, qui a été frappée par le cancer en mars 2018, participera au tournage de la prochaine saison qui débutera en avril.

L’ex-directrice du centre jeunesse L’Échappée avait quitté la petite municipalité fictive du Bas-Saint-Laurent, à la suite d’un conflit avec l’intervenante Cécile et sa séparation avec son conjoint. Elle a quitté pour aller prendre du repos au Costa Rica.

Un voyage que l’auteure a installé dans la courbe dramatique du téléroman en raison de la maladie de la comédienne.

« Noémie a été au Costa Rica à l’endroit où son père, Clément, a une maison. Elle a appris des choses, elle revient avec un gros et mystérieux secret et nous allons voir ce qu’elle va faire avec ça », a indiqué Michelle Allen, lors d’un entretien.

Ce secret aura un lien avec la paternité de sa sœur Brigitte, jouée par Julie Perreault et dont Clément n’est pas du tout le père.

« Noémie est partie durant une longue période et elle a vécu des choses. Elle a travaillé là-bas et ça ne l’intéresse plus de retourner au centre. Elle va revenir avec un petit côté rock’n’roll. Noémie sera dans une tout autre énergie », a laissé tomber Michelle Allen.

Deux idées de scénario

L’auteure raconte qu’elle avait écrit huit épisodes, lorsque les cancers d’Anick Lemay ont été diagnostiqués en mars 2018.

« Les tournages approchaient et j’ai dû rapidement me retourner sur un 10 cents afin de retirer le personnage de Noémie », a-t-elle admis.

Michelle Allen avait pensé à de courtes présences du personnage par l’entremise de Skype, mais l’état de santé d’Anick Lemay empêchait de faire ça. Elle a ensuite eu l’idée d’appels téléphoniques.

« Il n’était pas question, avec ce qu’elle vivait, de lui imposer quoi que ce soit », a mentionné l’auteure.

Michelle Allen avait préparé deux idées de scénario en prévision de son passage dans les bureaux de TVA, en novembre dernier, pour présenter la courbe dramatique de la saison 2019-2020.

« J’ai eu, en octobre, la confirmation qu’elle était pour revenir et j’ai présenté le scénario où elle était présente », a-t-elle indiqué.

Michelle Allen travaille sur Fugueuse

Michelle Allen travaille en ce moment sur l’écriture de la deuxième saison de Fugueuse.

L’auteure n’a pas l’intention de dévoiler quoi que ce soit en ce qui concerne l’intrigue qui sera en place.

« Ça avance bien et je sais où je m’en vais », a-t-elle indiqué.

Tout ce que l’on sait, c’est que Ludivine Reding sera de retour dans le personnage de Fanny.

Ce qui peut laisser croire au retour de certains personnages, comme sa mère Mylène (Lynda Johnson), son père Laurent (Claude Legault), sa sœur Anabel (Mayssa Resendes), son frère Mathias (David Poirier) et son amie Jessica (Camille Felton).