LÉTOURNEAU, Lise Asselin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 janvier 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Lise Asselin, épouse de M. André Létourneau, fille de feu M. Joseph Asselin et de feu dame Cécile Julien. Elle demeurait à Ste-Famille, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele jeudi 24 janvier 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Vendredi, jour des funérailles, de 9h à 10h20.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux ; son fils Steve (Lucie Gravel) ; ses petites-filles : Alison, Émy et Léa ; sa nièce Malorie Létourneau ; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Lucien (Thérèse Dufour), feu Marcel (feu Rachel Tremblay), Yvan (Estelle Létourneau), feu Jacques, Gisèle, Suzanne (Noël Patry) et Danielle (Guy Goupil) ; de la famille Létourneau : Jean-Yves (Lise Lapointe), Laurent (Aliette Beaulieu), Ginette (feu Jeannot Beaulieu), feu Christiane, Daniel (Nicole Blouin), Rénald (Danielle Fradette), Odette et Maryse (Bruno Gagnon), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs), 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5. Par téléphone au 418 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.ca