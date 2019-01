Bris d’aqueduc à Lévis: pas d’eau potable pour certains résidents

Des résidents n’ont pas d’eau potable et une partie du chemin des Îles est fermée à la circulation, à Lévis, mercredi matin, à la suite d’un bris d’aqueduc.

Le bris s’est produit à l’intersection du boulevard Guillaume-Couture et du chemin des Îles.

La situation a forcé la fermeture du chemin du chemin des Îles entre le boulevard Guillaume-Couture et l’autoroute 20, et ce, dans les deux directions et l’interruption de l’alimentation en eau potable dans le secteur.

Des résidences, des commerces et des industries sont affectés sur le boulevard Guillaume-Couture entre les rues Dumais et Émeraude et sur le chemin des Îles entre le boulevard Guillaume-Couture et la rue des Fougères.

Les citoyens en ont été informés par voie de communiqué vers 5 h.

Celui-ci ne précise pas dans quel délai le retour à la normale est prévu. La cause et l’ampleur de l’avarie au réseau d’aqueduc ne sont pas connues non plus.

«Les membres du Service des travaux publics de Lévis travaillent en ce moment à réparer le bris d’aqueduc et tentent de redonner, dans les plus délais aux automobilistes, la circulation sur la portion du chemin des Îles présentement fermée. Les automobilistes sont invités à respecter les indications de fermeture de rues en place», précise-t-on.

Aucun porte-parole de la Ville de Lévis n’était disponible tôt mercredi pour donner plus de détails.

Dans son communiqué, la municipalité souligne que lorsque la situation sera rétablie, un avis préventif de faire bouillir l’eau avant sa consommation sera en vigueur pour une période de 72 heures, ce qui est la procédure en de pareilles circonstances.

L’avis préventif et des conseils seront diffusés sur le site web de la Ville de Lévis. La ligne Info-ébullition au 418 835-4784 sera également mise à la disposition des citoyens.