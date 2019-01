Céline fait tourner les têtes

Que ce soit au défilé de Giorgio Armani, Alenxandre Vauthier ou encore Ronald Van der Kemp, Céline Dion attire tous les regards où elle passe durant la Fashion Week de Paris. Évidemment, les looks de la diva ont fait tourner bien des têtes, mais c’est la présence du danseur Pepe Munoz à ses côtés qui a surtout fait jaser, relançant la machine à rumeurs quant à la nature de leur relation. La chanteuse n’est pas la seule star à assister à cette semaine de la mode très courue, les différents défilés ayant chacun attiré leur lot de vedettes internationales, de Marion Cotillard à Ume Thurman, en passant par Asia Argento, Kristen Stewart, Charlotte Le Bon, Dita Von Teese et Pharrell Williams.

Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP