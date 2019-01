Comment faire accepter mon copain?

J’ai 28 ans et j’ai toujours eu du mal à me faire un chum qui soit autant à mon goût qu’à celui de mes parents, surtout de mon père. Quand je l’aimais, il y avait quelque chose qui clochait de leur côté. Et quand eux l’aimaient, c’est moi qui m’en désintéressais. Je suis présentement en amour avec un Sud-Américain super. Je ne l’ai pas encore présenté à mes parents, même si je sens que c’est l’homme de ma vie.

La raison en est que mon père tient souvent des propos racistes et que mon copain, en plus d’avoir la peau assez foncée, a un accent hispanophone, même s’il parle très bien le français. Comme j’aime beaucoup mon père et avant de le lui présenter, j’aimerais savoir si ma relation a un avenir, selon vous.

Fille amoureuse

Votre relation n’a d’avenir que celui que vous lui accordez vous-même. Si vous aimez sincèrement ce garçon, vous saurez trouver les mots pour le faire accepter de vos parents. Chez les gens intelligents, les préjugés, ça se déconstruit à force de preuves détruisant les fausses croyances.