Comment raviver une vie sexuelle ennuyeuse?

Pour des raisons de santé, ma femme a décidé d’utiliser une contraception totalement naturelle. Comme nous avons déjà deux enfants et que nous n’en souhaitons pas d’autres vu la tâche que ça représente, sans parler du coût financier, nos rencontres sexuelles doivent avoir lieu selon un calendrier précis. Autrement dit, chaque mois, c’est le même scénario qui se répète.

J’ai accepté cette contrainte, car je suis conscient que notre situation financière reste précaire et que nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir un autre enfant. Mais tous deux, on se sent lésés dans toute cette affaire et je vais vous expliquer pourquoi. Le fait de devoir faire l’amour sur commande, à certains jours du mois, a un effet catastrophique sur ma libido. C’est comme si le fait de mettre un frein sur la spontanéité pour faire la chose à cause de l’obligation, ça m’enlevait toute envie de faire l’amour à ces moments bien précis. Alors que quelques jours plus tard, j’ai envie de ma femme sans bon sens, et que je ne peux pas la toucher.

Je n’ose pas aborder ce sujet avec elle de peur de la froisser, car pour régler un autre problème, elle s’est mise à une pratique religieuse régulière, et ça fait aussi partie de ses raisons pour avoir adopté une méthode anticonceptionnelle aussi rigide et sans appel si on ne la respecte pas. Avec pour conséquence qu’elle pense que je ne la désire plus quand nos rendez-vous font patate. Ce qui arrive de plus en plus souvent. Comment lui faire comprendre mon point de vue sans avoir à entrer dans les détails ?

Anonyme

Désolée, mais il va falloir entrer dans les détails si vous voulez régler cette affaire au bénéfice des deux personnes impliquées, votre conjointe et vous. Tout le monde sait que la répétition ou l’obligation de faire l’amour sur commande sont parmi les premiers ennemis à l’expression d’une saine libido. Julie Pelletier, chroniqueuse sexuelle au Journal, aborde souvent « les façons autres que le coït » pour se rapprocher physiquement dans un couple. Ce qui serait une avenue pour vous.

Mais la nécessité d’entreprendre un dialogue constructif sur le sujet me semble essentielle dans votre cas. Votre conjointe doit vous permettre d’ouvrir cette brèche pour vous faire part de ses arguments pour refuser, par exemple, le stérilet ou le condom. Ses allégeances religieuses doivent trouver un accommodement raisonnable pour permettre à votre vie à deux de se poursuivre dans l’harmonie. Vous êtes deux, et la solution à long terme doit se trouver à mi-chemin entre votre intérêt et le sien, si vous souhaitez que votre couple fonctionne. Et en passant, certains stérilets ont un taux d’efficacité supérieur à 99 %, encore plus quand ils sont cumulés au condom.