PARADIS, Henri



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 janvier 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Henri Paradis, époux de dame Dolores Carpentier. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10h à 12h50.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: France et Alain (Clairette Savard); ses petits-enfants adorés: Mathieu (Émilie Tremblay), Marie (Alexandre Genest) et Philippe; son arrière-petite-fille Élise, ses frères et sa sœur: feu Robert (Lucille), Jeannine, Claude (Claudine Labbé), Gilles, Yves (Diane Dufour) et Richard (Francine Moreau); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Carpentier: feu Léopold (feu Rita Morin), feu Marie-Thérèse (feu Jean-Guy Giroux), Carmen (feu Yvon Rousseau), Gisèle (Paul-André Blouin), Nicole (Marcel Tremblay) et Lisette (feu Jean-Guy Bouchard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus ainsi que ceux de la Résidence Les jardins du manoir à Beauport pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Dysphasie Québec, 955, avenue de Bourgogne, bureau 202, Québec, Qc, Canada, G1X 3E5 Tel. (418) 780-0680 - Fax. (418) 780-0679www.dysphasie-quebec.com