Danny Maciocia pense déjà à 2020

Danny Maciocia ne chôme pas ces jours-ci. Le grand manitou des Carabins de l’Université de Montréal travaille actuellement sur le recrutement. Il a déjà la tête à 2020.

«On est dans le recrutement. On travaille déjà sur la cuvée de 2020, a-t-il révélé au réseau TVA Sports. Le recrutement va tellement bien depuis quatre, cinq ans. On est satisfait. On a attiré de bons joueurs. Tous nos efforts sont dirigés vers les joueurs du Québec. Jusqu’à maintenant, ça va très bien.»

Au cours de l’entretien, il a également été abondamment question de l’arrivée d’Anthony Calvillo avec les «Bleus». En décembre dernier, l’ancien pivot des Alouettes de Montréal a accepté un poste d’entraîneur adjoint et de responsable des quarts.

«Je passe beaucoup de temps avec lui pour le mettre au courant de comment ça se passe au football universitaire. On discute aussi de l’identité que l’on veut donner à l’équipe en 2019 et dans quelle direction on veut aller.»

«Calvillo peut seulement nous aider grâce à son expérience et au succès qu’il a connu. C’est un allié qui va nous aider.»