Des ventes de 40 millions $ et toujours pas rentable

R. On est déçu de l’approvisionnement. Mais on doit reconnaître que les producteurs ont fait tout un travail. C’est une nouvelle industrie et c’est toute la chaîne qui doit s’ajuster. On en est bien conscient. On croit que le volume de production va s’accélérer au cours des prochains mois. Il faut savoir que l’on doit s’approvisionner auprès de producteurs uniquement accrédités par Santé Canada et l’Autorité des marchés publics (AMP). On ne peut pas acheter notre cannabis à Johnny qui vend son cannabis sur le coin de la rue. L’enjeu majeur demeure celui de l’approvisionnement. Et ce n’est pas seulement au Québec. C’est partout au Canada. C’est une nouvelle industrie qui suscite beaucoup d’intérêt et de curiosité.