«Dites-leur que je suis Québécois»: un immigrant raconte comment il s'est intégré au Québec

Mensah Hemedzo, un doctorant en littérature originaire du Togo, raconte dans son livre Dites-leur que je suis Québécois son long chemin vers l'intégration.

Bien qu'il trouve les Québécois très accueillants, le père de famille a raconté en direct sur QUB radio s'être buté à de nombreux obstacles pour s'intégrer au marché du travail.

En publiant son livre, il souhaite sensibiliser les employeurs. «C’est beaucoup plus une sensibilisation pour les employeurs, a-t-il expliqué en entrevue à l'émission Dutrizac de 6 à 9. Faites-nous confiance, on a l’expérience qu’il faut. On peut faire le travail.»

«Mais pour mon cas, ça prit plus de cinq ans pour m’intégrer à l’emploi», a-t-il lancé mardi sur les ondes de LCN.

«Ce sont des drames qui se jouent, ce sont des dépressions. Ces gens sont désespérés. Je veux montrer aux employeurs essentiellement qu’au-delà des statistiques, il y a des humains.»

Retour aux études

Pour s'intégrer au marché du travail, Mensah Hemedzo est retourné aux études.

Malgré ce retour aux études, il a dû traverser le pont de la rivière des Outaouais pour réussir à travailler. Il a décroché un emploi comme enseignant au secondaire, à Ottawa.

Même s'il travaille dans la capitale fédérale, Mensah Hemedzo habite toujours à Gatineau, lui qui se dit très attaché à la culture québécoise.

Il est venu s’installer au Québec avec sa femme et ses deux filles, après avoir passé deux ans à l’Université de Strasbourg, en France.